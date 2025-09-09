Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τους πυροβολισμούς στην Ιερουσαλήμ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε προάστιο της Ιερουσαλήμ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άτομα.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα το πρωί χθες , Δευτέρα (...), κοντά στη διασταύρωση του οικισμού Ραμότ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ χθες σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, σε μια από τις φονικότερες επιθέσεις στην πόλη από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο δράστες σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών σκοτώθηκαν επί τόπου. Μία γυναίκα και ένας άλλος άνδρας υπέκυψαν στα τραύματά τους, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. Οι αρχές δημοσιοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων θυμάτων, που ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πυροβολισμοί στην Ιερουσαλήμ: «Πυρά» κατά Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε στο σημείο της επίθεσης, για να προχωρήσει σε «αξιολόγηση» με τους επικεφαλής των «υπηρεσιών ασφαλείας» μετά την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Γιαΐρ Γκολάν -επικεφαλής του αριστερού συνασπισμού της ισραηλινής αντιπολίτευσης και πρώην αξιωματικός των IDF- κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να παραιτηθεί αμέσως από το αξίωμά του, χαρακτηρίζοντάς τον κίνδυνο για τη χώρα.

«Δεν υπάρχει καμία στρατηγική ασφάλειας εδώ. Ο πόλεμος για την προσάρτηση της Γάζας έχει ως στόχο τη διατήρηση της εξουσίας του και του επιτρέπει να ολοκληρώσει το πραξικόπημα του καθεστώτος υπό την κάλυψή του. Ο Νετανιάχου είναι επικίνδυνος για το Ισραήλ και δεν πρέπει να παραμείνει στην εξουσία ούτε μια μέρα παραπάνω. Θα τον αντικαταστήσουμε, θα σώσουμε τους απαχθέντες αδελφούς μας, θα τερματίσουμε τον πόλεμο και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στο Ισραήλ», έγραψε μεταξύ άλλων στα social media, ο Γκολάν.