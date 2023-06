Πυροβολισμοί σε μουσικό φεστιβάλ: Δύο νεκροί, τρεις τραυματίες

Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από πυροβολισμούς σε κατασκηνωτικό χώρο δίπλα σε μουσικό φεστιβάλ στην Ουάσινγκτον, ενώ ένα άτομο έχει συλληφθεί.

Αναλυτικότερα, σε ένα ακόμη περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου μετά από πυροβολισμούς σε κατασκηνωτικό χώρο έξω από το αμφιθέατρο Gorge στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, και οι αστυνομικοί της κομητείας Γκραντ δηλώνουν ότι έχουν συλλάβει έναν ύποπτο. Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν λίγο πριν από τις 20:30 μ.μ. στον κατασκηνωτικό χώρο του αμφιθεάτρου, το οποίο φιλοξενεί το μουσικό φεστιβάλ Beyond Wonderland αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε αργότερα ότι δύο από τα πέντε άτομα που πυροβολήθηκαν υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ένας υπεύθυνος του μουσικού φεστιβάλ Beyond Wonderland, το οποίο λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε στο KATU ότι αστυνομικοί ασφαλείας κοντά σε έναν κατασκηνωτικό χώρο έξω από τον χώρο συναυλιών ειδοποίησαν τους για τους πυροβολισμούς.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε επίσης ότι το πρόγραμμα συναυλιών θα συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φεστιβάλ ανέφερε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κίνδυνος για τους επισκέπτες του φεστιβάλ ή για τους χώρους κατασκήνωσης.

