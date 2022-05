Πυροβόλησαν θανάσιμα τον ράπερ και πολιτικό, Sidhu Moose Wala 

Νεκρός στα 28 του χρόνια ο δημοφιλής Ινδός ράπερ και πολιτικός, Sidhu Moose Wala, μετά από πυροβολισμούς.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Shubhdeep Singh Sidhu, δολοφονήθηκε ενώ οδηγούσε στην περιφέρεια Mansa στην πολιτεία Punjab της νότιας Ινδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο όπου ανακηρύχθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, VK Bhawra, αποκάλυψε ότι ερευνάται ως επίθεση αντίπαλης συμμορίας.

Τα τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι η δολοφονική επίθεση έγινε μία μέρα αφού μειώθηκε η προσωπική του ασφάλεια, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτειακής απόφασης να κάνει περικοπές στην ασφάλεια για πάνω από 400 άτομα υψηλού προφίλ.

Μετά τον θάνατό του, το Κογκρέσο της Ινδίας, ανέφερε ότι η «η δολοφονία του Shri Sidhu Moose Wala, υποψήφιου για το Κογκρέσο από την επαρχία του Punjab & ταλαντούχου μουσικού, έχει σοκάρει την πολιτική ζωή και ολόκληρο το έθνος. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, τους φανς και τους φίλους του. Μένουμε ενωμένοι, σε αυτήν τη στιγμή της απέραντης θλίψης».

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Punjab, Bhagwant Mann, διαβεβαίωσε ότι «κανένας ένοχος δεν θα γλιτώσει».

Η καριέρα του Moose Wala εκτοξεύτηκε το 2017 ενώ το 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ.

Έκανε εμφανίσεις σε ολόκληρο τον κόσμο ενώ το 2021 εμφανίστηκε στο Wireless Festival του Λονδίνου. Την προηγούμενη χρονιά ωστόσο είχε κριθεί ένοχος στην Ινδία για τον νόμο περί όπλων καθώς δικαστήριο έκρινε ότι προωθούσε την οπλοκατοχή και οπλοχρησία με τους στίχους του.

The murder of Shri Sidhu Moose Wala, Congress candidate from Punjab & a talented musician, has come as a terrible shock to the Congress party & the entire nation.



Our deepest condolences to his family, fans & friends.



