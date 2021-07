Viral έγιναν οι εικόνες από φωτιά που εκδηλώθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, ανοιχτά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, που απέδωσε το συμβάν σε διαρροή αερίου από υποβρύχιο αγωγό.

Βίντεο κατέγραψε πορτοκαλί φλόγες να ξεπηδούν από το νερό, θυμίζοντας λάβα, φαινόμενο που οι χρήστες των social media ονόμασαν «πύρινο μάτι», λόγω του κυκλικού σχήματος της φωτιάς που μαινόταν σε μικρή απόσταση από πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

WATCH: Flames shooting from the Gulf of Mexico after gas leak causes pipeline to catch fire pic.twitter.com/4LNOAY8w7I

WATCH: Circle of flames in the Gulf of Mexico after gas leak causes pipeline to catch fire pic.twitter.com/hNSiDpmaZw