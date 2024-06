Πύργος του Άιφελ: Τοποθέτησαν πέντε φέρετρα με τη γαλλική σημαία – Υποψίες για ρωσική ανάμειξη

Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τα πέντε φέρετρα με τη γαλλική σημαία και με την επιγραφή «Γάλλοι στρατιώτες της Ουκρανίας» που τοποθετήθηκαν κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

Τρεις άνδρες εθεάθησαν να φθάνουν με ένα φορτηγάκι γύρω στις 9 π.μ. το Σάββατο στο σημείο ενώ τα φέρετρα ήταν γεμάτα από γύψο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει 40 ευρώ από τους άλλους δύο άνδρες για να μεταφέρει τα φέρετρα. Ο οδηγός είχε φτάσει στο Παρίσι μόλις την προηγούμενη ημέρα από τη Βουλγαρία.

Αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε και τους άλλους δύο στον σταθμό λεωφορείων Bercy στο κεντρικό Παρίσι, όπου φέρεται ότι σχεδίαζαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο με προορισμό το Βερολίνο. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες είπαν στην αστυνομία ότι είχαν λάβει 400 ευρώ για να μεταφέρουν τα φέρετρα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο οδηγός ήταν βουλγαρικής καταγωγής και οι άλλοι δύο ήταν από την Ουκρανία και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την αρμόδια εισαγγελία, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστή την Κυριακή, εν όψει της δικαστικής έρευνας για «προμελετημένη άσκηση βίας». Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διεξάγονται έρευνες «για να διαπιστωθεί αν αυτό οργανώθηκε από το εξωτερικό».

Η υπόθεση με τα φέρετρα θυμίζει άλλα δύο πρόσφατα περιστατικά όπου η γαλλική αστυνομία θεωρεί ότι εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Η Μόσχα αντέδρασε έντονα τον περασμένο μήνα στην επανειλημμένη άρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής Γάλλων στρατιωτών στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι είχαν γίνει συζητήσεις για την αποστολή Γάλλων στρατιωτικών εκπαιδευτών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο πίσω από την υπόθεση των φέρετρων, με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να επιδιώκουν να φανεί ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην εμπλοκή της Γαλλίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

