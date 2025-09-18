ΔΙΕΘΝΗ
Pussy Riot: Μέλη του συγκροτήματος καταδικάστηκαν ερήμην από δικαστήριο της Μόσχας

«Το παράδοξο είναι πως βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία καταδικάζονται σε 3 με 4 χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές λαμβάνουν τερατώδεις ποινές για τις απόψεις τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του μέλος του συγκροτήματος

LifO Newsroom
Φωτ. των μελών των Pussy Riot / artnews.com
Πέντε μέλη του συγκροτήματος Pussy Riot, καταδικάστηκαν ερήμην τους σε ποινές φυλάκισης από δικαστήριο της Μόσχας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρία (Μάσα) Αλεχίνα, η Όλγα Μπορίσοβα, η Νταϊάνα Μπουρκώτ, η Αλίνα Πέτροβα και η Τάσο Πλέτνερ καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονται από 8 έως 13 χρόνια, για «σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα σχετικά με την ανάπτυξη των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Οι Pussy Riot είναι ένα φεμινιστικό, πολιτικό, ακτιβιστικό ρωσικό συγκρότημα, γνωστό κυρίως για τις δημόσιες δράσεις διαμαρτυρίας, που συνδυάζουν πανκ μουσική, performance art και πολιτική κριτική, ιδιαίτερα απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, την κρατική καταστολή και την παρέμβαση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην πολιτική ζωή.

Η υπόθεση αφορά ένα αντιπολεμικό βίντεο του συγκροτήματος από το 2022, το οποίο ξεκινά με τη φράση «οι κραυγές της Μαριούπολης», καθώς και σε προηγούμενες ενέργειές τους, αντίθετες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως το 2022, η Ρωσία εισέβαλε και στη συνέχεια προσάρτησε την ουκρανική πόλη-λιμάνι Μαριούπολη. Η πολιορκία της, δεν άφησε ανεπηρέαστους τους πολιτιστικούς της χώρους.

Ρώσοι στρατιώτες φέρεται να έκλεψαν περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης από τρία τοπικά μουσεία, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Τέχνης Κουίντζι, σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης το 2022.

«Στηρίζω κάθε λέξη μου και η αντιπολεμική μου στάση είναι ξεκάθαρη. Το παράδοξο είναι πως βιαστές και δολοφόνοι στη Ρωσία καταδικάζονται σε 3 με 4 χρόνια, ενώ οι ακτιβιστές λαμβάνουν τερατώδεις ποινές για τις απόψεις τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Νταϊάνα Μπουρκώτ.

Αξίζει να σημειωθεί ως η είδηση δημοσιεύτηκε αρχικά, από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS και έπειτα από το Art Newspaper.

