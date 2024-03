Η ιδρύτρια των Pussy Riot Νάντια Τολοκονίκοβα ξανά εναντίον του Πούτιν σε μια μεγάλη έκθεση

Στο OK Linz Center for Contemporary Art στην Αυστρία η Νάντια Τολοκονίκοβα, μια κομβική φιγούρα της φεμινιστικής κολεκτίβας τέχνης Pussy Riot, πρόκειται να παρουσιάσει την πρωτοποριακή μουσειακή της έκθεση «From Siberia With Love».

Η έκθεση παρουσιάζει τις τολμηρές διαμαρτυρίες της συλλογικότητας κατά της πατριαρχικής, θρησκευτικής καταστολής και του αυταρχικού καθεστώτος του Πούτιν. Εκτίθεται μια πλούσια συλλογή από πρόσφατα έργα διαμαρτυρίας με επίκεντρο την παρουσίαση του «RAGE», ενός συγκλονιστικού βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο μετά τη σύλληψη του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι το 2021.

Facebook Twitter Η Τολοκονίκοβα πέρασε δυο χρόνια της ζωής της στη φυλακή, αλλά επέλεξε να μείνει στη Ρωσία για πολλά χρόνια, παρόλο που είχε πολλές ευκαιρίες να μεταναστεύσει. © Pussy Riot

Η κινηματογράφηση του βίντεο, στο οποίο οι Pussy Riot ζητούσαν ελευθερία και απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, είχε τότε διακοπεί από τις αρχές και οι συμμετέχοντες είχαν συλληφθεί για «προπαγάνδα ομοφυλοφιλίας». Το βίντεο έχει αποκτήσει νέα χροιά μετά την πρόσφατη είδηση του θανάτου του Ναβάλνι «από φυσικά αίτια», όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Πούτιν, σε μια ρωσική φυλακή.

Η Τολοκονίκοβα πέρασε δυο χρόνια της ζωής της στη φυλακή, αλλά επέλεξε να μείνει στη Ρωσία για πολλά χρόνια, παρόλο που είχε πολλές ευκαιρίες να μεταναστεύσει.

«Προσπάθησα να αλλάξω τη Ρωσία, να την κάνω μια χώρα για την οποία θα ήμουν περήφανη – ειρηνική, ευημερούσα, φιλική, δημοκρατική», λέει. Είδε τους φίλους της να φυλακίζονται, να δολοφονούνται και κάθε απόπειρα ελεύθερης έκφρασης να ασφυκτιά «κάτω από την μπότα του Πούτιν». Πολλοί φοβούνται πως μετά τον θάνατο του Ναβάλνι όλα θα πάνε προς το χειρότερο.

«Η πιο ριζοσπαστική πράξη εξέγερσης σήμερα είναι να ξαναμάθουμε πώς να ονειρευόμαστε και να πολεμάμε γι' αυτό το όνειρο», λέει η Τολοκονίκοβα.

Η έκθεση στο OK Linz θα αναδείξει την ακτιβιστική δράση των Pussy Riot. Στο επίκεντρο θα είναι η περφόρμανς της Τολοκονίκοβα το 2022, στην οποία έκαψε ένα πορτρέτο του Πούτιν, συλλέγοντας τη στάχτη σε μικρά μπουκάλια, μαζί με 12 γυναίκες από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία που είχαν επίσης βιώσει την καταστολή και την επιθετικότητα του Ρώσου Προέδρου.

Facebook Twitter Για τον Αλεξέι Ναβάλνι. Φωτ.: Instagram / Nadya

Η Τολοκονίκοβα μεγάλωσε σε μια απομακρυσμένη πόλη της Σιβηρίας, και ξεκίνησε να κάνει περφόρμανς όταν μετακόμισε στη Μόσχα το 2007. Τέσσερα χρόνια αργότερα, συνίδρυσε τις Pussy Riot και το συγκρότημα άρχισε να διοργανώνει παράνομες ζωντανές παραστάσεις. Συνελήφθη και καταδικάστηκε για δύο χρόνια σε στρατόπεδο εργασίας για την εκτέλεση του ύμνου κατά του Πούτιν «Punk Prayer» στον καθεδρικό ναό της Μόσχας.

Τα 17 χρόνια που διαμαρτύρεται τα θυμάται σαν ένα μείγμα «συντροφικότητας, παρενόχλησης, συλλήψεων, καθώς και μεγάλου πόνου».

Facebook Twitter Διαμαρτυρία για την καταδίκη της λεσβίας καλλιτέχνιδας Σάσα Σκοτσιλένκο σε 8 χρόνια φυλάκισης επειδή άλλαζε τις τιμές των προϊόντων σε σούπερ μάρκετ με αντιπολεμικά μηνύματα.

Στην έκθεση θα υπάρχουν κούκλες του σεξ ντυμένες με τις χαρακτηριστικές ροζ μπαλακλάβες της ομάδας και θα παρουσιαστεί το έργο «Pick Your Poison», μια ομάδα κραυγαλέα πολύχρωμων αλλά δελεαστικών αυτόματων πωλητών με καραμέλες, μια σαρδόνια αναφορά στην τάση του Πούτιν να δηλητηριάζει τους αντιπάλους του.

Το 2021 η Τολοκονίκοβα χαρακτηρίστηκε από τη Ρωσία «ξένος πράκτορας» και είναι στη λίστα των ομοσπονδιακών καταζητούμενων της χώρας. Η απομάκρυνσή της από τη Ρωσία δεν είναι χωρίς συνέπειες. Ωστόσο, εκείνη και οι Pussy Riot με την ασταμάτητη και γενναία παρουσία τους αποτελούν τους πιο ενοχλητικούς καλλιτέχνες για την ηγεσία του Πούτιν.

Με πληροφορίες από ΟΚ Lintz, Pussy Riot