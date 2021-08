Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους καθώς οι κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις που σαρώνουν τη δυτική Ιαπωνία έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Από τη θεομηνία, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του ενώ ακόμη δύο αγνοούνται.

Οι αρχές στη Χιροσίμα και το βόρειο τμήμα του νησιού Κιουσού έχουν εξέδωσαν κατεπείγον σήμα συναγερμού για εκκένωση, λόγω των πρωτοφανών επιπέδων επιπέδων βροχής στην περιοχή.

