Πρόεδρος Κομισιόν: Απαραίτητη η έρευνα για την πιθανότητα εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως είναι απαραίτητη μια έρευνα για το εάν η Ρωσία διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

«Θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει εμβριθής και σαφής έρευνα στο ερώτημα αυτό» ανέφερε η Ευρωπαία αξιωματούχος σε συνέντευξή της στο CNN.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ο οποίος, επίσης μιλώντας στο CNN, σημείωσε πως «υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για σκόπιμες επιθέσεις κατά αμάχων» στην Ουκρανία, κάτι που θεωρείται έγκλημα πολέμου.

«Έχουμε πολύ αξιόπιστες αναφορές για σκόπιμες επιθέσεις σε πολίτες που συνιστούν έγκλημα πολέμου. Έχουμε πολύ αξιόπιστες αναφορές για χρήση συγκεκριμένων όπλων» ανέφερε ο Άντονι Μπλίνκεν.

"We've seen very credible reports of deliberate attacks on civilians…"



Secretary of State Antony Blinken tells CNN's @jaketapper the US is investigating and documenting reports of Russian attacks on Ukrainian civilians that could constitute war crimes. #CNNSOTU pic.twitter.com/yEP2NeFw0W