ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ

Πηγή κοντά στο βασιλικό ζεύγος αναφέρει ότι μετά τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και εν μέσω των σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του, δεν αντέχουν να ζει κοντά τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Θέλουν να εξορίσουν τον πρίγκιπα Άντριου από το Ουίνδσορ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
0

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, φέρεται πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι που πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να ζει στο Ουίνδσορ, μετά από όλα όσα έχουν έρθει στη δημοσιότητα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον ουσιαστικά ζουν δίπλα στον πρίγκιπα Άντριου  στο Royal Lodge, μια τεράστια έπαυλη στο Ουίνδσορ για την οποία τα τελευταία 22 χρόνια δεν καταβάλει ενοίκιο. 

Σύμφωνα με τη βασιλική βιογράφο Τίνα Μπράουν, το βασιλικό ζευγάρι δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και φέρονται να ηγούνται της προσπάθειας να εκδιώξουν τόσο τον ίδιο, όσο και την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον από την περιοχή.

Στο newsletter της Fresh Hell μέσω της Daily Mail, η Τίνα Μπράουν έγραψε χαρακτηριστικά: «εκτός αν ο Άντριου πειστεί να εξοριστεί μόνος του σε κάποιο εξοχικό στο κτήμα του Μπαλμόραλ ή σε μια βίλα σε γήπεδο γκολφ στο Ντουμπάι, η κατσουφιασμένη, σαρκώδης του όψη θα συνεχίσει να επιστρέφει στη συλλογική συνείδηση του έθνους».

«Πώς εξαφανίζεις έναν άντρα ύψους 1,80, 86 κιλών, 65 ετών, με άριστη υγεία και συμβόλαιο-μπετόν που του επιτρέπει να ζει στην πρώην έπαυλη της Βασιλομήτορος, σε απόσταση αναπνοής από το Κάστρο του Ουίνδσορ και μόλις τέσσερα μίλια από το νέο  σπίτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ, που δεν τον αντέχουν;», συνεχίζει.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δε θα επιτρέψει στον θείο του να παραστεί στη στέψη, και προσθέτει: «Το πιο λεπτό ζήτημα — ίσως και πιο κοντά απ’ όσο τολμά κάποιος να αναφέρει — είναι αν, με την πάροδο του χρόνου, θα επιτραπεί στον Άντριου να παραστεί στην κηδεία του αδελφού του, του βασιλιά».

Με πληροφορίες από express.co.uk

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ο κόρες μου είναι μικρότερες από εσένα»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζουφρέ για τον πρίγκιπα Άντριου στο βιβλίο

Διεθνή / «Ο κόρες μου είναι μικρότερες από εσένα»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζουφρέ για τον πρίγκιπα Άντριου στο βιβλίο

Η κυκλοφορία του έρχεται την ώρα που ο πρίγκιπας Άντριου δήλωσε ότι παραιτείται από τους τίτλους και τις τιμές του λόγω των απανωτών σκανδάλων στα οποία έχει εμπλακεί το όνομά του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ουκρανία: «Χτυπήσαμε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία» με πυραύλους Storm Shadow - Γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται» αναφέρει το ουκρανικό γενικό επιτελείο - «Δύο νεκροί» από την αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

Διεθνή / Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

«Κάθε φορά που υπάρχει βίαιη ενέργεια, λέγεται "είναι το τέλος της εκεχειρίας, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο», δήλωσε
LIFO NEWSROOM
Για ποιον λόγο «μπήκε στον πάγο» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν;

Διεθνή / Για ποιον λόγο «μπήκε στον πάγο» η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν;

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντιούνταν σύντομα στην Ουγγαρία. Επιπλέον, αναβλήθηκε και η συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη
LIFO NEWSROOM
Σαναέ Τακαΐτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δηλώνει

Διεθνή / Σαναέ Τακαΐτσι: Από μηχανόβια και ντράμερ στην κορυφή της ανδροκρατούμενης πολιτικής σκηνής της Ιαπωνίας

Η ίδια δηλώνει εργασιομανής, θαυμάστρια της Θάτσερ και αποφεύγει να μιλά για ζητήματα ισότητας φύλου - Ποια είναι η πρώτη πρωθυπουργός της Ιαπωνίας;
LIFO NEWSROOM
 
 