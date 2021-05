Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Η Σάρλοτ λέει σε όλους ότι είναι 16 ετών, όχι 6»

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ μόλις γιόρτασε τα έκτα της γενέθλια, αλλά σύμφωνα με τον πατέρα της, θέλει να λέει σε όλους πως είναι αρκετά μεγαλύτερη.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε πως η κόρη του απαντάει ότι είναι 16 ετών όταν την ρωτούν την ηλικία της, ενώ λέει επίσης: «Είμαι έξι τώρα, θα κάνω ό,τι θέλω».

Μιλώντας για την ημέρα των γενεθλίων της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είπε: «Τα πέρασε υπέροχα. Πέρυσι έκανε γενέθλια εν μέσω lockdown αλλά φέτος καταφέραμε να καλέσουμε άλλη μια οικογένεια. Μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Είχε πολλή πλάκα».

Η Κέιτ Μίντλετον δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό πορτρέτο της Σάρλοτ με αφορμή τα γενέθλια, όπου φαίνεται να μοιάζει αρκετά στον 38χρονο Ουίλιαμ.

Η Κέιτ επισκέφτηκε πρόσφατα ένα πολυκατάστημα του Λονδίνου μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Τζορτζ, που έκαναν αγορές με δικά τους χρήματα.

«Τα παιδιά είχαν ένα budget, που δεν ξεπέρασαν και πλήρωσαν τα δικά τους πράγματα με δικά τους χρήματα. Απλώς φυσιολογικά παιδιά μεγαλωμένα σωστά και με καλούς γονείς που τους μαθαίνουν να κάνουν το σωστό», έγραψε στο Twitter μια ιδιοκτήτρια καταστήματος.

I’ve always been a Kate Middleton fan... today she was in one of my stores on the Kings Road with George and Charlotte, what the team told me about how she was with them and how the kids were with each other makes me like her even more!