Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί καθυστέρησε να πει στον πρίγκιπα Τζορτζ για το «πεπρωμένο» του ως μελλοντικός βασιλιάς

Ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν είναι απλώς ένα οποιοδήποτε 12χρονο παιδί, είναι ένας μελλοντικός βασιλιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν αποκάλυψαν στον πρωτότοκο γιο τους τη βασιλική του μοίρα, μέχρι την ηλικία των 7 χρονών. «Πραγματικά είχε μια περίοδο κανονικής παιδικής ηλικίας» επισημαίνει ο συγγραφέας βασιλικών θεμάτων Ρόμπερτ Λέισι, μιλώντας στο περιοδικό «PEOPLE».

«Ο Ουίλιαμ καθυστέρησε σκόπιμα να του πει τα νέα αυτά μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή. Αυτό δείχνει ιδιαίτερη φροντίδα και σκέψη — και μας λέει επίσης κάτι για το πώς ένιωθε ο ίδιος για το βάρος του στέμματος», συμπληρώνει.

Μέχρι τώρα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν καταφέρει να προσφέρουν και στα τρία παιδιά τους μια παιδική ηλικία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας ξεκάθαρα προτεραιότητα στην οικογένεια.

«Ο Ουίλιαμ παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά εξίσου σοβαρά με τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς. Αυτό είναι το κλειδί. Η βασική του προτεραιότητα είναι να διασφαλίσει ότι τα παιδιά του το απολαμβάνουν και δεν το φοβούνται», εξηγεί από τη δική του πλευρά ο βιογράφος του παλατιού, Ρόμπερτ Χάρντμαν. Καθώς ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία λόγω καρκίνου, τα ερωτήματα για το μέλλον είναι αναπόφευκτα. Αν ο πρίγκιπας Τζορτζ γίνει διάδοχος πριν τελειώσει το σχολείο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ίσως καθυστερήσει να του απονείμει τον τίτλο του Πρίγκιπα της Ουαλίας.«Θα θέλουν να του δώσουν χρόνο και ελευθερία πριν του αποδοθεί οποιοσδήποτε βασιλικός τίτλος», λέει άτομο από το παλάτι.

«Φαντάζομαι πως όταν ο Ουίλιαμ μιλά στον γιο του για τέτοια θέματα, χρησιμοποιεί λέξεις όπως “πεπρωμένο” αντί για “καθήκον”. Το “καθήκον” φέρει την αίσθηση της παγίδευσης ενώ το “πεπρωμένο” δίνει την αίσθηση της επιλογής», προσθέτει ο Ρόμπερτ Λέισι.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ επιστρέφει στο σχολείο Lambrook τον Σεπτέμβριο, για την τελευταία του χρονιά. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, φοιτά πάντα σε μικτά σχολεία.

«Αυτό συμβαδίζει με την επιθυμία του Ουίλιαμ να κάνει τα πράγματα με πιο σύγχρονο τρόπο, βάζοντας και τα τρία παιδιά στο ίδιο σχολείο. Είναι μια νέα κατεύθυνση — πρωτοποριακή για τη βασιλική οικογένεια», λέει η βασιλική συγγραφέας Σάλι Μπέντελ Σμιθ.

Όμως, μπροστά του βρίσκεται μια καθοριστική απόφαση: πού θα συνεχίσει το σχολείο την επόμενη χρονιά. Για τους περισσότερους αναλυτές, το πιο πιθανό είναι το Κολλέγιο Eton, το αυστηρά ανδρικό οικοτροφείο όπου φοίτησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και το οποίο βρίσκεται κοντά στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, όπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Κάνει τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή, όπως κάθε 12χρονος — και αυτό είναι που μετράει», λέει πηγή κοντά στο παλάτι.