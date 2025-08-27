ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Τζορτζ: «Ο πιο φυσιολογικός 12χρονος μελλοντικός μονάρχης που είχαμε ποτέ» λένε βασιλικοί αναλυτές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όπως όλα δείχνουν παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά, όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Τζορτζ / Getty Images
O πρίγκιπας Τζορτζ το τελευταίο διάστημα, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής όπως ίσως ποτέ άλλοτε.

Τον Ιούλιο ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Τζορτζ, έγινε 12 χρονών. Η ημέρα αυτή ωστόσο, έφερε και μία σημαντική αλλαγή στη ζωή του, καθώς πλέον δεν μπορεί να ταξιδεύει και πιο συγκεκριμένα, να πετάει με το ίδιο αεροπλάνο με τον πατέρα του.

Κανόνας του παλατιού απαγορεύει στους διαδόχους του θρόνου να ταξιδεύουν μαζί σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ, από εδώ και στο εξής δεν θα μπορεί να ταξιδεύει με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ καθώς πλέον είναι και επίσημα, δεύτερος στη διαδοχή του θρόνου.

Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, ο νεαρός πρίγκιπας έχει αντιληφθεί τι μέλλει γενέσθαι και πράττει ανάλογα. Στις 5 Μαΐου ο Πρίγκιπας Τζορτζ συνόδευσε τους γονείς του στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο, σε μια εκδήλωση με τσάι προς τιμήν των βετεράνων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κομψά ντυμένος με σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα, έκανε εύστοχες ερωτήσεις, δίνοντας μια πρόγευση του σίγουρου, ήρεμου ηγέτη που εξελίσσεται, σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές. «Αυτή ήταν η πρώτη ένδειξη ότι ο Τζορτζ αρχίζει να αναλαμβάνει μελλοντικά καθήκοντα. Παρόλο που είναι τόσο μικρός, φαίνεται πως έχει αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο βασιλικός συντάκτης Ράσελ Μάιερς, στο περιοδικό «PEOPLE». Σύμφωνα με πηγές του παλατιού, η στιγμή αυτή ανέδειξε το πόσο προσεκτικά προετοιμάζουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον τον πρωτότοκο γιο τους για τον θρόνο, γιατί καθώς πλησιάζει την εφηβεία, εισάγεται σταδιακά στον ρόλο που θα κληρονομήσει μία μέρα.

«Δείχνει σαν ένα σοβαρό αγόρι. Το να έχεις τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα πάνω σου, ειδικά σε τόσο μικρή ηλικία, είναι απαιτητικό», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ επιστρέφει στο σχολείο Lambrook τον Σεπτέμβριο, για την τελευταία του χρονιά. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του, φοιτά πάντα σε μικτά σχολεία.
«Αυτό συμβαδίζει με την επιθυμία του Ουίλιαμ να κάνει τα πράγματα με πιο σύγχρονο τρόπο, βάζοντας και τα τρία παιδιά στο ίδιο σχολείο. Είναι μια νέα κατεύθυνση — πρωτοποριακή για τη βασιλική οικογένεια», λέει η βασιλική συγγραφέας Σάλι Μπέντελ Σμιθ.

Όμως, μπροστά του βρίσκεται μια καθοριστική απόφαση: πού θα συνεχίσει το σχολείο την επόμενη χρονιά. Για τους περισσότερους αναλυτές, το πιο πιθανό είναι το Κολλέγιο Eton, το αυστηρά ανδρικό οικοτροφείο όπου φοίτησε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ άνθισε και το οποίο βρίσκεται κοντά στο νέο τους σπίτι, το Forest Lodge, όπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παίρνει τον ρόλο του ως πατέρας του μελλοντικού βασιλιά τόσο σοβαρά όσο και τον ρόλο του ως μελλοντικός βασιλιάς. Αυτό είναι το κλειδί», λέει με τη σειρά του ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν. «Η υπέρτατη προτεραιότητά του είναι να φροντίζει ώστε τα παιδιά του να απολαμβάνουν τη ζωή τους και όχι να τη φοβούνται», καταλήγει.

Με πληροφορίες από PEOPLE

