Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Εμφανίστηκε ξανά με γένια σε εκδήλωση για άστεγους

Η γενειάδα που έγινε viral στα social media επέστρεψε, καθώς ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φαίνεται πώς αποφάσισε να υιοθετήσει το συγκεκριμένο λουκ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συγκεκριμένα, εμφανίστηκε σήμερα σε μια έκθεση έργων τέχνης με θέμα τους άστεγους, έχοντας πάλι αφήσει γένια αρκετών ημερών. Το γεγονός προκάλεσε έκπληξη στις 11 Αυγούστου, καθώς εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγο του Κέιτ Μίντλετον σε ένα βίντεο, με μια κοντή γενειάδα.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν πήγε στην εκκλησία του Κράδι Κερκ, κοντά στο κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, ο 42χρονος διάδοχος του θρόνου ήταν και πάλι ξυρισμένος κόντρα. Σήμερα ωστόσο, αιφνιδίασε τους βασιλικούς συντάκτες κάνοντας και πάλι εμφάνιση με γένια.

Σημειώνεται πώς στη αυτοβιογραφία του «Spare, ο πρίγκιπας Χάρι είχε γράψει ότι ο αδελφός του ζήλευε τα κόκκινα, χαρακτηριστικά γένια του και ο λόγος ήταν ότι ο μελλοντικός βασιλιάς δεν επιτρέπεται να αφήσει γένια.

I demand Prince William apologise right now for being so hot. pic.twitter.com/CT366JDZ8q