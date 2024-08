Το μούσι του πρίγκιπα Ουίλιαμ γίνεται viral και «εγκρίνεται» από τα social media

Το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκαν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μαζί με άλλους celebrities για να ευχαριστήσουν τους Βρετανούς αθλητές, που συμμετείχαν στους Αγώνες του Παρισιού.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας και μέσα σε 24 ώρες απέσπασε περισσότερα από 450.000 likes στο Instagram και σχεδόν 4.000 σχόλια. Όμως, οι περισσότεροι χρήστες δεν σχολιάζουν τις επιτυχίες των Βρετανών αθλητών στους Αγώνες, οι οποίοι κατέκτησαν συνολικά 65 μετάλλια, αλλά τη νέα εμφάνιση του διαδόχου του θρόνου.

Στο βίντεο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίστηκε στο πλευρό της Κέιτ Μίντλετον με μπλούζα που φέρει το σήμα της ολυμπιακής βρετανικής ομάδας και, όπως φαίνεται, έχει αφήσει γένια. Η νέα εικόνα του πρωτότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου με γένια είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη αφού η τελευταία φορά που ο 42χρονος εμφανίστηκε αξύριστος ήταν πριν τα Χριστούγεννα του 2008.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG