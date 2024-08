Νέα επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον - Χρήστες στα social media υποστηρίζουν πως οι φωτογραφίες είναι του 2023

Την τρίτη δημόσια εμφάνιση μέσα στο 2024 πραγματοποίησε την Κυριακή η Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, που τον περασμένο Μάρτιο ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο, εθεάθη το πρωί της Κυριακής μέσα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ καθ' οδόν προς την εκκλησία στο μικρό χωριό Κράθι Κερκ, στη Σκωτία.

Το χωριό βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάστρο Μπαλμόραλ, όπου αυτή την περίοδο ο βασιλιάς Κάρολος με την βασίλισσα Καμίλα και η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, η Κέιτ Μίντλετον και ο διάδοχος του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας πήγαιναν στην εκκλησία του μικρού χωριού για την κυριακάτικη λειτουργία. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητο, η Κέιτ Μίντλετον καθόταν στη θέση του συνοδηγού ενώ ο 11χρονος πρίγκιπας Τζορτζ βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

