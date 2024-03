Πρίγκιπας Χάρι: Οι δικηγόροι του θέλουν να συμπεριλάβουν τον Ρόμπερτ Μέρντοχ στη δίκη κατά των βρετανικών ταμπλόιντ

Τροποποίηση της αρχικής μήνυσης που είχε καταθέσει κατά των βρετανικών ταμπλόιντ, επιδιώκουν τώρα οι δικηγόροι του πρίγκιπας Χάρι.

Τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και άλλα 40 άτομα, έχουν μηνύσει τον όμιλο News Group Newspapers (NGN) κατηγορώντας τον για «παράνομη εισβολή» στην ιδιωτική ζωή τους με διάφορους τρόπους, από τις ταμπλόιντ του «the Sun» και «News of the World», που πλέον δεν κυκλοφορεί, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2016. Ωστόσο στην περίπτωση του πρίγκιπα Χάρι, οι δικηγόροι του θέλουν να τροποποιήσουν τη μήνυση ώστε να συμπεριληφθεί προσωπικά και ο Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η υπόθεση αναμένεται αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αποτελεί μία δίκη που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και οκτώ εβδομάδες. Στην τριήμερη ακροαματική διαδικασία, που ξεκίνησε σήμερα, οι δικηγόροι ζήτησαν από τον δικαστή να δώσει την άδειά του προκειμένου να αλλάξουν λεπτομέρειες της αρχικής τους υπόθεσης, ώστε να συμπεριλάβουν επιπλέον στοιχεία, όπως ισχυρίζονται, μιας συγκάλυψης από ανώτατα στελέχη του ομίλου εφημερίδων.



Μεταξύ των τροποποιήσεων, είναι να συμπεριληφθούν αναφορές για τον 93χρονο πλέον Ρούπερτ Μέρντοχ, για γνώση και απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων από ανώτερα στελέχη και αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη Ρεμπέκα Μπρουκς, τη διευθύνουσα σύμβουλο της News UK. Από τη μεριά τους, οι δικηγόροι του ομίλου υποστηρίζουν πως η απόπειρα να αλλάξουν τα στοιχεία της υπόθεσης είναι περιττή, συμπεριλαμβάνοντας 200 νέους δημοσιογράφους, στελέχη και ιδιωτικούς ντετέκτιβ μαζί με εξαιρετικά σοβαρούς ισχυρισμούς.

«Γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον ορισμένα μέλη της ομάδας των προσφευγόντων φαίνεται να χρησιμοποιούν αυτό το έγγραφο ως όχημα για να προωθήσουν ευρύτερα συμφέροντα σε βάρος των ταμπλόιντ», δήλωσε στο δικαστήριο ένας εκ των δικηγόρων του ομίλου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν από ορισμένους από τους προσφεύγοντες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός ηθοποιός Χιου Γκραντ, προκειμένου να μετατρέψουν τη δίκη σε «κάποιου είδους υποκατάστατο για μια δημόσια έρευνα».



Υπενθυμίζεται πως το 2012 ο όμιλος NGN ζήτησε συγγνώμη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές που έκαναν δημοσιογράφοι της εφημερίδας News of the World (NoW), την οποία ο Ρούπερτ Μέρντοχ αναγκάστηκε να κλείσει. Περισσότερες από 1.300 αξιώσεις διευθετήθηκαν, όμως ο όμιλος απέρριπτε πάντα τους ισχυρισμούς για οποιοδήποτε παράπτωμα εκ μέρους του προσωπικού της «The Sun». Η Ρεμπέκα Μπρουκς, υπήρξε πρώην συντάκτρια της Sun και κρίθηκε αθώα για υποκλοπές και άλλα εγκλήματα, έπειτα από μια δίκη διάρκειας 8 μηνών το 2014.



Στα αιτήματά τους, οι δικηγόροι των προσφευγόντων εξηγούν πως θέλουν να συμπεριλάβουν στοιχεία από ένα πρώην μηχανικό πληροφορικής, ο οποίος υποστηρίζει πως ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή της Ρεμπέκα Μπρουκς είχε απομακρυνθεί και πιθανόν εσκεμμένα καταστραφεί το 2011, για να αποκρυφτεί η γνώση της σχετικά με αξιόποινες πράξεις.

