Πρίγκιπας Χάρι -Μέγκαν Μαρκλ: Χωρίς τα παιδιά η χριστουγεννιάτικη κάρτα των Sussexes

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κυκλοφόρησαν την χριστουγεννιάτικη κάρτα τους με μία λαμπερή φωτογραφία τους από Gala του Robert F. Kennedy, Ripple of Hope Award, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στη Νέα Υόρκη.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που εμφανίζεται στην κάρτα στάλθηκε μέσω email του Ιδρύματος Archewell. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην φετινή χριστουγεννιάτικη κάρτα η φωτογραφία απεικονίζει μόνο το ζευγάρι και όχι τα παιδιά τους.

«Από την οικογένειά μας μέχρι τη δική σας, και εκ μέρους των ομάδων μας στο The Archewell Foundation, την Archewell Audio και την Archwell Productions, σας ευχόμαστε υγεία, ειρήνη και μια πολύ ευτυχισμένη νέα χρονιά!» γράφει η κάρτα υπογράφοντας το ζευγάρι ως «Πρίγκιπας Χάρι & Μέγκαν, Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ».

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του Χάρι και της Μέγκαν κυκλοφόρησε τρεις ημέρες αφότου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν στη δημοσιότητα το δικό τους καθιερωμένο, οικογενειακό πορτρέτο των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Prince Harry & Meghan Markle sending holiday wishes tonight, delivered via an Archewell email 🎄



"From our family to yours, and on behalf of our teams at The Archewell Foundation, Archewell Audio, and Archwell Productions, we wish you health, peace, and a very happy new years!" pic.twitter.com/OmS1DIGLVx