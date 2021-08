Τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης στο σπίτι του στη Χιλή έχει πλέον ο 7χρονος Ντιέγκο Γκερέρο, για το οποίον η πρόσβαση στο σχολείο αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, πολλές φορές, μάλιστα, ακατόρθωτο.

Το σχολείο του 7χρονου βρίσκεται στο χωριό Σοτόμο, περίπου 1.000 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του Σαν Ντιάγκο, στην περιοχή Λος Λάγος. Πρόκειται για ένα χωριό, όπου ζουν μόνο 20 οικογένειες και είναι προσβάσιμο μόνο με πλωτά μέσα, όπως αναφέρει το Reuters. Οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται με την αλιεία μυδιών και ψαριών, τα οποία τα πωλούν σε μία αγορά που βρίσκεται πέντε ώρες μακριά.

Για να πάει ο Ντιέγκο Γκερέρο στο σχολείο του χρησιμοποιεί μία ψαρόβαρκα και φυσικά τη βοήθεια του πατέρα του, Κάρλος. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν του επιτρέπουν συχνά να φτάσει στο σχολείο του.

Σήμερα, όμως, η καθημερινότητά του φαίνεται πως έχει αλλάξει, καθώς το Σοτόμο, είναι ένα από τα δύο μέρη στη Χιλή, το οποίο επελέγη για το πιλοτικό πρόγραμμα της Starlink, θυγατρικής της SpaceX του Έλον Μασκ. Το πρόγραμμα ονομάζεται Better than Nothing Beta και προσφέρει δωρεάν δορυφορικό ίντερνετ σε όλους τους κατοίκους για ένα χρόνο.

Έτσι, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στο 7χρονο να φτάσει στο σχολείο του, έχει πλέον τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, μπορεί να γνωρίσει τις δυνατότητες του Ίντερνετ, κάτι για το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα στο παρελθόν.

«Μου αρέσει πολύ το ίντερνετ. Μαθαίνω πολλά από αυτό και με βοηθάει να κάνω τις εργασίες μου για το σχολείο. Τις κάνω πλέον πιο γρήγορα και έτσι κάνω περισσότερα» δήλωσε ο 7χρονος στο Reuters.

H Starlink σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά 12.000 δορυφόρους προκειμένου να καλύψει ακόμη και το πιο απομακρυσμένο και δύσβατο σημείο της Γης με υπηρεσίες ευρυζωνικού ίντερνετ.

