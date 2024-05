Πώς οι δεσμοί της Εκκλησίας της Αγγλίας με το εμπόριο σκλάβων έφτασαν στην κορυφή της ιεραρχίας

Ένας αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι της Αγγλίας, τον 18ο αιώνα, ενέκρινε πληρωμές για την αγορά σκλάβων για δύο φυτείες ζάχαρης στα Μπαρμπάντος, με βάση έγγραφα που αποκαλύπτει η εφημερίδα Observer.

Ο Τόμας Σέκερ, ο εν λόγω αρχιεπίσκοπος, συμφώνησε να δώσει πληρωμή 1.093 βρετανικών λιρών για την αγορά σκλάβων στις φυτείες Κόντριγκτον, ενώ επέτρεψε και την χρήση αυτών των σκλάβων από τρίτους. Τα έγγραφα βρέθηκαν σε μία κρύπτη στα αρχεία της Βιβλιοθήκης του Παλατιού Lambeth και περιγράφουν λεπτομερώς τους άμεσους δεσμούς μεταξύ της Εκκλησίας της Αγγλίας και του δουλεμπορίου σε φυτείες που ανήκαν στον ιεραποστολικό σκέλος της, The Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (SPG).

Σε απάντηση στις αποκαλύψεις του Observer, ο Τζάστιν Γουέλμπι, τωρινός αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι, είπε: «Κάθε νέο στοιχείο σχετικά με την ανάμειξη της Εκκλησίας στο δουλεμπόριο είναι αποθαρρυντικό και το να διαβάζω ότι ένας πρώην αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι συμμετείχε στην αγορά σκλάβων είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Είναι επίσης μια υπενθύμιση ότι αυτό το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να εξετάσουμε τον ρόλο μας στο εμπόριο σκλάβων Αφρικανών, που ήταν βλασφημία κατά του Θεού καθώς θεωρούσε εκείνους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σαν κάτι λιγότερο από ανθρώπους. Αν και τίποτα δεν μπορεί να εξιλεώσει πλήρως αυτά τα εγκλήματα, δεσμευόμαστε να μάθουμε περισσότερα, συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα διαρκέσει πολλά χρόνια και μπορεί να διαρκέσει γενιές». Είπε επίσης ότι η έρευνα για «τις πιο σκοτεινές πτυχές της ιστορίας μας» ήταν «πολύ ευπρόσδεκτη».

Στο SPG παραχωρήθηκαν οι δύο φυτείες ζάχαρης το 1710 από τον αποικιακό διαχειριστή Κρίστοφερ Κόντριγκτον. Η διαθήκη του όριζε ότι ήθελε οι φυτείες να δουλέψουν με 300 σκλάβους και να ιδρυθεί ένα κολέγιο στο κτήμα. Υπολογίζεται ότι οι φυτείες παρήγαγαν 5 εκατομμύρια βρετανικές λίρες ετησίως σε σημερινά χρήματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Πορτογαλία αρνείται να πληρώσει αποζημιώσεις για την εποχή της αποικιοκρατίας

Το SPG ιδρύθηκε το 1701 με βασιλικό καταστατικό για να προσηλυτίσει τους ανθρώπους στις αποικίες και των συνεδριάσεών του προήδρευε τακτικά ο εν ενεργεία αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι. Διαδοχικοί αρχιεπίσκοποι του Κάντερμπερι ορκίστηκαν ως πρόεδροι του SPG καθ' όλη την περίοδο που σκλάβοι εργάζονταν στις φυτείες, από το 1710 έως το 1838. Σε συνεδριάσεις υπό την προεδρία του Σέκερ τον Νοέμβριο του 1758 και τον Αύγουστο του 1760, εγκρίθηκαν πληρωμές για την αποζημίωση των λογαριασμών για τις αγορές «νέων νέγρων», καθώς και για μισθωτή σκλαβωμένη εργασία, σύμφωνα με τα έγγραφα στο αρχείο της βιβλιοθήκης του παλατιού Lambeth.

Ο Τρέβορ Πρέσκοντ, βουλευτής των Μπαρμπέιντος και πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Εργασίας των Μπαρμπέιντος για τις Αποζημιώσεις, είπε ότι τα στοιχεία έδειξαν τη συμμετοχή της εκκλησίας στη δουλεία στις φυτείες «μέχρι τον αρχιεπίσκοπο». «Η εκκλησία ήταν στο επίκεντρο της εγκαθίδρυσης της δουλείας και ήταν πιθανώς ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες», είπε. «Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη σοβαρότητα αυτού του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας καλύτερα από την ίδια την εκκλησία και τώρα έχει την ευθύνη να αποζημιώσει όλα τα θύματα της σκλαβιάς».

Οι σκλάβοι στις φυτείες των Μπαρμπέιντος που ανήκαν στον ιεραποστολικό βραχίονα της Εκκλησίας της Αγγλίας σημαδεύονταν με σίδερα και αναγκάζονταν να εργάζονται «υπό το μαστίγιο». Ένα έγγραφο που απαριθμούσε αυτούς στις φυτείες το 1781 αποκάλυψε 73 παιδιά ανάμεσα στους σκλάβους.

Η Εκκλησία της Αγγλίας ζήτησε συγγνώμη το 2006 για τη «συμμετοχή της στο δουλεμπόριο» και τη λειτουργία των φυτειών Κόντριγκτον, αλλά δεν είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τον ρόλο ενός αρχιεπισκόπου του Κάντερμπερι στην έγκριση κεφαλαίων για την αγορά σκλάβων Αφρικανών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Guardian ζητά συγγνώμη για τους δεσμούς των ιδρυτών της εφημερίδας με τη δουλεία

Το σώμα των Επιτρόπων της Εκκλησίας, το όργανο που διαχειρίζεται τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εκκλησίας, δημοσίευσε μια πλήρη έκθεση τον Ιανουάριο του περασμένου έτους σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς της με το εμπόριο σκλάβων μέσω του Queen Anne's Bounty, ενός ταμείου που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση του εισοδήματος των κληρικών. Υποσχέθηκε 100 εκατομμύρια στερλίνες σε ένα ταμείο για να «αντιμετωπίσει τα λάθη του παρελθόντος».

Μια έκθεση από μια ανεξάρτητη ομάδα εποπτείας συμβούλων των Επιτρόπων της Εκκλησίας σχετικά με ιστορικούς δεσμούς με τη διατλαντική δουλεία συνέστησε τον Μάρτιο η εκκλησία να «χρηματοδοτήσει την έρευνα για να αποκαλύψει την πλήρη εικόνα της συμμετοχής της Εκκλησίας στην υποδούλωση Αφρικανών και τη χρήση του πλούτου που προέρχεται από αυτήν». Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η United Society Partners in the Gospel, ο διάδοχος οργανισμός του SPG, εξέδωσε μια συγγνώμη για τη δουλεία σε κτήμα στις φυτείες της, την οποία αναγνώρισε ως «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Είπε ότι οι σκλάβοι είχαν όνομα και δεν τους παρασχέθηκε η κατάλληλη φροντίδα, με αποτέλεσμα πολλούς θανάτους. Οι Επίτροποι της Εκκλησίας είπαν: «Δεσμευθήκαμε να αναλάβουμε και να επιτρέψουμε περαιτέρω έρευνα, γνωρίζοντας ότι τα αρχεία μας θα έχουν πολύ περισσότερα να πουν για άλλους τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία ενεπλάκη στην υποδούλωση των Αφρικανών. Αυτό περιλαμβάνει τις φυτείες Κόνριγκτον – για παράδειγμα, ανακαλύφθηκε πρόσφατα μια επιστολή που δείχνει ότι υπήρχε επίγνωση σε πολύ ανώτερο επίπεδο για τη φρίκη της υποδούλωσης σε αυτές τις φυτείες».

Με πληροφορίες από Observer, Guardian