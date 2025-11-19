ΔΙΕΘΝΗ
Αρχεία Έπσταϊν: «Ο Τζέφρι είχε σίγουρα στοιχεία εναντίον του Τραμπ»

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ «καθαρίζουν» τα αρχεία για να αφαιρέσουν τα ονόματα Ρεπουμπλικανών, αποκαλύπτει ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν, Μαρκ

Φωτογραφία: X
Ο Μαρκ Έπσταϊν έχει ισχυριστεί ότι τα αρχεία που αφορούν τον αδελφό του, Τζέφρι, φέρεται να επεξεργάζονται ώστε να αφαιρεθούν ονόματα Ρεπουμπλικανών.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NewsNation την Τρίτη, ο Μαρκ ισχυρίστηκε ότι μια ανώνυμη πηγή του είπε πως ονόματα συντηρητικών πολιτικών σβήνονται από τα πολυαναμενόμενα αρχεία. 

Υπενθυμίζεται πως το Κογκρέσο ψήφισε εχθές για τη δημοσιοποίησή τους και τωρα το μόνο που μένει είναι να δοθεί η έγκριση από τον Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Μαρκ έγιναν λίγο μετά την παρότρυνση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων.

Ο Μαρκ υποστήριξε ότι η ξαφνική αλλαγή στάσης της κυβέρνησης Τραμπ οφείλεται στο ότι τα αρχεία τροποποιούνται ώστε να μην ενοχοποιούν πλέον Ρεπουμπλικανούς στην εξουσία.

«Μου είπαν πρόσφατα ότι ο λόγος που πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τα αρχεία και ο λόγος για την ανατροπή είναι ότι υπονομεύουν αυτά τα αρχεία», είπε ο Μαρκ, ισχυριζόμενος ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ «καθαρίζουν τα αρχεία για να αφαιρέσουν τα ονόματα Ρεπουμπλικανών».

«Αυτό μου είπαν, από μια αρκετά καλή πηγή», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μαρκ ισχυρίστηκε επίσης ότι ο αδελφός του είχε ενοχοποιητικές πληροφορίες για τον Τραμπ το 2016 — τη χρονιά που ήταν υποψήφιος για την πρώτη του θητεία. 

Ο Μαρκ είπε ότι ο Τζέφρι του είχε αναφέρει τότε πως οι πληροφορίες που είχε για τους υποψηφίους θα ήταν αρκετά επιβαρυντικές ώστε να «ακυρώσουν τις εκλογές». «Δεν μου είπε τι ακριβώς ήξερε, αλλά ο Τζέφρι σίγουρα είχε στοιχεία εναντίον του Τραμπ».

Οι δηλώσεις του Μαρκ Έπσταϊν έρχονται μετά από μήνες δημόσιας κριτικής προς την κυβέρνηση Τραμπ για την καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τα εγκλήματα και τον θάνατο του Τζέφρι, καθώς και αυξανόμενες εκκλήσεις για διαφάνεια.

Πολλαπλές αναφορές από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ και μετά έχουν υποστηρίξει ότι το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται στα αρχεία. Ο Τζέφρι και ο Τραμπ διατηρούσαν φιλικές σχέσεις για χρόνια πριν από τη σύλληψη και την κατάρρευση του γνωστού χρηματιστή.


 

