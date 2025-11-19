Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες»

Συνεχίζονται για δεύτερο εικοσιτετράωρο τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας, από τη Δευτέρα.

Στη νέα ανάρτησή του για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «εμμονικές» και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά τις επόμενες ώρες, ενώ δεν αποκλείει την έλευση του χειμώνα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Μάλιστα, παραθέτοντας παράλληλα και χάρτες, εφιστά την προσοχή των πολιτών για τις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας τόσο για πλημμυρικά φαινόμενα όσο και κατολισθήσεις, λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων.

«Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

«Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλονιά», συνεχίζει.

«Ήπια θα παραμένει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στις περισσότερες περιοχές μέχρι το Σάββατο 22/11. Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές», συμπληρώνει.

«Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση από Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δε βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια», καταλήγει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.