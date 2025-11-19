Reuters: Το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία προβλέπει παραχώρηση εδαφών και μέρους του οπλισμού της

Οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το πλάνο που έχουν καταρτίσει για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με νέες αναφορές.

Πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι το Κίεβο καλείται να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα. «Η Ουάσιγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχτεί τα κύρια σημεία», ανέφεραν.



Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο, το οποίο αντιμετωπίζει περαιτέρω εδαφικές απώλειες στην ανατολική Ουκρανία από τη Ρωσία, την ώρα που ο Ζελένσκι προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου το κοινοβούλιο απέλυσε τους υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης.



Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «σήματα» σχετικά με μια σειρά προτάσεων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσιγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, σχολίασε μια πηγή στο πρακτορείο.

Νέες ρωσικές προκλήσεις με 25 νεκρούς - Απρόθυμη η Μόσχα να αλλάξει τους όρους της

Ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τουρκία την Τετάρτη με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο, την Πέμπτη.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν δείχνει πρόθυμη να αλλάξει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.

Με πληροφορίες από Reuters