Έλον Μασκ: Τι απάντησε στην Billie Eilish που τον αποκάλεσε «αξιοθρήνητο δειλό»

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στην επίθεση της Billie Eilish προσπαθώντας να υποτιμήσει την ευφυΐα της τραγουδίστριας.

Με ένα μήνυμα που συζητήθηκε, η Billie Eilish κάλεσε- πριν από μερικές εβδομάδες- τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη να μοιραστούν τον πλούτο τους.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν εδώ μερικοί που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά από εμένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Χωρίς κακία, αλλά ναι, δώστε τα λεφτά σας», είπε η 23χρονη τραγουδίστρια στη σκηνή των WSJ Magazine Innovator Awards, όπου τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μουσική βιομηχανία.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Billie Eilish εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Έλον Μασκ μέσα από το Instagram, κατηγορώντας τον ότι συσσωρεύει αμύθητο πλούτο χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Ο Μασκ εκτιμάται ότι βρίσκεται πλέον σε πορεία να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της 23χρονης τραγουδίστριας.

Έλον Μασκ: Το σχόλιο της Billie Eilish και η απάντησή του

Η Eilish μοιράστηκε υλικό της ακτιβιστικής ομάδας My Voice, My Choice, που παρουσίαζε υποθετικά παραδείγματα για το πώς θα μπορούσε να δαπανηθεί μέρος της περιουσίας του Μασκ. Ένα από αυτά ανέφερε ότι με περίπου 40 δισ. δολάρια τον χρόνο θα μπορούσε να εξαλειφθεί η παγκόσμια πείνα έως το 2030. Άλλο παράδειγμα αφορούσε επενδύσεις της τάξης των 2 δισ. δολαρίων ετησίως για τη διάσωση χιλιάδων απειλούμενων ειδών.

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια εξαπέλυσε υβριστική επίθεση εναντίον του Μασκ, τονίζοντας ότι ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη περιουσία έχει την ικανότητα- και την ευθύνη- να συνεισφέρει. Η Eilish τον χαρακτήρισε «f****** pathetic p**** b**** coward», κατηγορώντας τον ότι δεν προσφέρει τίποτα σε ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Απαντώντας στο X σε μια ανάρτηση σχετικά με την αρχική κριτική της Billie Eilish, ο Μασκ σχολίασε: «Δεν είναι το πιο κοφτερό εργαλείο».

Με πληροφορίες από Variety