Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της OpenAI μετά την αποκάλυψη φερόμενης σχέσης του με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, όπως ανακοίνωσε σήμερα, μερικές ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση από το Κογκρέσο εγγράφων που δείχνουν ότι διατηρούσε στενή σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Σάμερς, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο και πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι να μπορέσει «να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να επανορθώσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά» του.

Χθες Τρίτη, η εφημερίδα του Χάρβαρντ έκανε γνωστό ότι το πανεπιστήμιο θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Η OpenAI δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο επίσημο σχόλιο.

Ο Σάμερς, ένας Δημοκρατικός, διετέλεσε υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και διευθυντής του ΕΘνικού Οικονομικού Συμβουλίου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Ήταν μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI από τα τέλη του 2023.

Αλλες προβεβλημένες εταιρείες με δεσμούς με τον Σάμερς περιλαμβάνουν την Skillsoft--την αμερικανική εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας-- στης οποίας το ΔΣ είναι μέλος από το 2021, και την Santander--την κορυφαία εταιρεία καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπστιν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπστιν.

Το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τον Τζέφρι 'Επσταϊν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά εναντιωνόταν με σφοδρότητα στο κείμενο, αναμένεται πλέον να υπογράψει και να επικυρώσει το νομοσχέδιο.