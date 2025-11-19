ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Ανησυχητική» η επίσκεψη Νετανιάχου στη Συρία, λέει ο Γκουτέρες

Η απάντηση της Συρίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Ανησυχητική» η επίσκεψη Νετανιάχου στη Συρία, λέει ο Γκουτέρες Facebook Twitter
Ανησυχία από τον ΟΗΕ για την επίσκεψη του Νετανιάχου στα νότια της Συρίας / Φωτ. αρχείου: EPA
0

«Ανησυχητική» σχολίασε ο Αντόνιο Γκουτέρες την επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Συρία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα, ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία και όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι «αν μη τι άλλο ανησυχητική».

«Αυτή η πολύ δημόσια επίσκεψη είναι αν μη τι άλλο ανησυχητική. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία απεμπλοκής του 1974» η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ουδέτερης ζώνης, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους.

Με αφορμή την επίσκεψή του στον νότο της χώρας, ο Νετανιάχου συνάντησε μαζί με άλλους αξιωματούχους στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί σε μια ουδέτερη ζώνη η οποία έχει δημιουργηθεί για να διαχωρίζει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Από τη δική της πλευρά, η Συρία «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την παράνομη επίσκεψη, την οποία θεωρεί σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας», όπως δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας μια «νέα απόπειρα» του Ισραήλ «να επιβάλει ένα τετελεσμένο γεγονός που αντιβαίνει στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Διεθνή / Πίτερ Ηλιάδης: Ο Έλληνας «βασιλιάς» των strip clubs του Λας Βέγκας πέθανε στα 92

Γεννήθηκε το 1933 ως Αριστοτέλης Ηλιάδης στην Αγία Κυριακή Καστοριάς και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα 18 του, φτάνοντας στη Νέα Υόρκη μέσω Έλις Άιλαντ «με ελάχιστα χρήματα»
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο έχει βιώσει στη ζωή τους ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Διεθνή / ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει βιώσει στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Από τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών
LIFO NEWSROOM
 
 