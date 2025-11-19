ΔΙΕΘΝΗ
«Two GOATs»: Το βίντεο του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Ρονάλντο – Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Two GOATs»

Φωτ: Χ - @MargoMartin47
Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το απόγευμα της Τετάρτης βίντεο από τη συνάντηση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «Two GOATs», ένα ακρωνύμιο που στην διαδικταυακή κουλτούρα σημαίνει «Greatest of All Time».

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στο περιθώριο επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, όπου παρευρέθηκε και ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Σαουδική Αραβία «μεγάλο σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ» και στράφηκε προς τον Πορτογάλο σταρ λέγοντας πως ο γιος του, Μπάρον Τραμπ, είναι «μεγάλος θαυμαστής» του. «Νομίζω ότι με εκτιμά λίγο περισσότερο τώρα που σε γνώρισε», αστειεύτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το BBC.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τραμπ–Μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο, στο πλαίσιο διμερών επαφών για οικονομική συνεργασία και επενδύσεις.

Ο ρόλος του Ρονάλντο στο σαουδαραβικό project

Η παρουσία του Ρονάλντο στην Ουάσινγκτον συνδέεται με την κεντρική θέση που έχει αποκτήσει στο ποδοσφαιρικό και επικοινωνιακό αφήγημα της Σαουδικής Αραβίας. Από το 2023 ο 40χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται στην Al Nassr και αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο της Saudi Pro League, στο πλαίσιο των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της χώρας να διευρύνει την οικονομία της πέρα από το πετρέλαιο, επενδύοντας σε αθλητισμό, ψυχαγωγία και τουρισμό. Παράλληλα, οργανώσεις και αναλυτές υποστηρίζουν ότι η προβολή διεθνών διοργανώσεων και προσωπικοτήτων χρησιμοποιείται για να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα του Ριάντ και να μετριαστούν οι επικρίσεις για τις διαχρονικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κριτική αυτή έχει συνοψιστεί στον όρο «sportswashing», δηλαδή το «ξέπλυμα» μέσω του αθλητισμού. 

Φωτ: EPA

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις στις ΗΠΑ μετά το 2016

Η παρουσία του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του στην αμερικανική επικράτεια εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Ο Πορτογάλος δεν έχει αγωνιστεί στις ΗΠΑ από το 2014, ενώ ενδιάμεσα είχε αντιμετωπίσει καταγγελία για σεξουαλική επίθεση το 2009, την οποία έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Το 2019 οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν θα ασκήσουν διώξεις, καθώς «οι ισχυρισμοί δεν μπορούσαν να αποδειχθούν».

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο προγραμματισμένος φιλικός αγώνας ΗΠΑ–Πορτογαλίας στην Ατλάντα τον Μάρτιο του 2026, ο Ρονάλντο αναμένεται να επιστρέψει στα αμερικανικά γήπεδα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το σύντομο βίντεο του Λευκού Οίκου, στο οποίο οι δύο άνδρες περπατούν γελώντας  έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και διθυραμβικά σχόλια από θαυμαστές του Ρονάλντο. 

Με πληροφορίες από BBC

