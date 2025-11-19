Παρά Πέντε: Ο «Φώτης» επιστρέφει στο «ξενοδοχείο της Ντάλιας» μετά από 20 χρόνια

Τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε» έχουν ξεκινήσει και ο Αργύρης Αγγέλου έχει ήδη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους, στιγμές από την προετοιμασία του πολυαναμενόμενου reunion.

Σε νέο TikTok βίντεο που ανήρτησε, ο Αργύρης Αγγέλου επισκέπτεται ξανά «το ξενοδοχείο της Ντάλιας», εκεί όπου συχνά μαζεύονταν οι πέντε φίλοι και συζητούσαν. Καταγράφει τον εαυτό του από τη στιγμή που ανεβαίνει με το ασανσέρ στον όροφο, όπου ζει η Ντάλια της Σμαράγδας Καρύδη, μέχρι τη στιγμή που το συνεργείο τον βοηθά στην προετοιμασία του. «Σου θυμίζει κάτι...?», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Αργύρης Αγγέλου, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 340 χιλιάδες προβολές μέσα σε μερικές ώρες από τη δημοσίευσή του.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο ηθοποιός ανέβασε ακόμη ένα βίντεο από τα γυρίσματα -αυτή τη φορά έξω από το πολυτελές σπίτι της Ντάλιας. Και σε αυτό, όπως και στο πιο πρόσφατο TikTok του, χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό τραγούδι των τίτλων αρχής της αγαπημένης σειράς. Το πρώτο βίντεο από τα γυρίσματα, ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολών στην πλατφόρμα.

Παρά Πέντε: Οι φωτογραφίες από το 2005 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα

Πρόσφατα και με αφορμή τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς, οι συντελεστές «ανέβασαν» στα social media για πρώτη φορά, φωτογραφίες των πρωταγωνιστών, που δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ πριν.

«20 χρόνια μετά…και ξεθάψαμε υλικό που δεν έχει δει κανείς👀

Βρείτε που και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία

Ποιος θυμάται; Ποιος μαντεύει;», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Παρά Πέντε: Η αποκάλυψη της Σμαράγδας Καρύδη

Για την επιστροφή της σειράς «Παρά Πέντε» έχει μιλήσει, μεταξύ άλλων, η Σμαράγδα Καρύδη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η ηθοποιός είπε:

«Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη τα γυρίσματα του Παρά Πέντε, θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο. Θα είναι backstage, συνεντεύξεις, θα είναι πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν τα είπαμε. Χτενίσαμε και φτιάξαμε την περούκα της Ντάλιας και θα την ξαναφορέσω. Όταν ο Γιώργος ρώτησε τι θα ήθελαν να δουν, το βλέπαμε που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ. Εχθές πήγα και τους είδα όλους, είναι σαν να βλέπω μια παρέα μου από το σχολείο».

Στη συνέχεια, η «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» της σειράς, πρόσθεσε: «Εξελιχθήκαμε, δεν θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του Παρά Πέντε. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια διάφορα κομμάτια. Θα έχω λεφτά, ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε για παιχνίδι, έπαιζε μαζί τους, δεν τη αγχώνανε. Έχει πολλά πράγματα το επεισόδιο, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω άλλα».

«Εμείς κάναμε και πολύ παρέα εκτός από το Παρά Πέντε, εκεί γνωριστήκαμε και δέσαμε. Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε και σπίτι στην Αίγινα και βρισκόμαστε εκεί τα καλοκαίρια. Η επιτυχία του σίριαλ δεν έχει να κάνει με την σχέση μας, έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Σίγουρα χαθήκαμε, δεν είμαστε κάθε μέρα στα τηλέφωνα, όταν όμως βρισκόμαστε μιλάμε κανονικά και λέμε τα νέα μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που το κάνουμε αυτό τώρα, δεν με αγχώνει. Όλοι θα περάσουν από το Παρά Πέντε, όχι από όλες τις σκηνές, αλλά από το επετειακό θα περάσουν όλοι», αποκάλυψε η Σμαράγδα Καρύδη.