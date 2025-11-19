Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο Σεμερού – Γιγαντιαίο νέφος στάχτης και εκκενώσεις κατοίκων

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις εκρηκτικές στιγμές και το εντυπωσιακό, αλλά επικίνδυνο νέφος που κατηφόρισε από το βουνό

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ινδονησία μετά τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Σεμερού στην Ανατολική Ιάβα, με ένα τεράστιο σύννεφο στάχτης να υψώνεται περίπου 2 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του βουνού και να καλύπτει τον ουρανό της περιοχής. Οι αρχές προχώρησαν σε άμεσες προειδοποιήσεις, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στα σύνορα των περιοχών Lumajang και Malang, εξερράγη στις 6:11 το πρωί (τοπική ώρα) της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου. Με πάνω από 3.600 μέτρα υψόμετρο, το Σεμερού είναι το υψηλότερο σημείο της Ιάβας και ένα από τα περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας. Παρόμοια έκρηξη το 2021 είχε κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

The massive eruption of Mount Semeru in East Java, Indonesia 🇮🇩 (19.11.2025) pic.twitter.com/f2xOZskFX8 — Disaster News (@Top_Disaster) November 19, 2025

Η στάχτη που εκτοξεύτηκε στην ατμόσφαιρα επηρέασε και τις πτήσεις στην περιοχή, με το Κέντρο Ενημέρωσης για Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) της Αυστραλίας να εκδίδει κόκκινο συναγερμό για την αεροπλοΐα. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τις επικίνδυνες ζώνες λόγω του κινδύνου από καυτά νέφη και πιθανές ροές λάβας.

🔴🇮🇩 INDONESIA - #ULTIMAHORA

🚨🌋ENTRA EN ERUPCION EL VOLCÁN SEMERU...



El volcán Semeru ha entrado en erupción hace pocos minutos y las imágenes que llegan son brutales. Ya el video en la distancia de la erupción es una barbaridad, pero ver el aterrador flujo piroclástico… pic.twitter.com/U7zedzTyox — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) November 19, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις εκρηκτικές στιγμές και το εντυπωσιακό, αλλά επικίνδυνο νέφος που κατηφόρισε από το βουνό. Τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου η έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα αποτελεί μόνιμη απειλή – ειδικά για την αεροπλοΐα, καθώς η τέφρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους κινητήρες των αεροσκαφών.

