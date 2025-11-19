FBI: Απολύθηκε βετεράνος υπάλληλος γιατί είχε σημαία Pride στο γραφείο του - Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Ένας βετεράνος υπάλληλος του FBI που βρισκόταν στο τελικό στάδιο εκπαίδευσης για να γίνει ειδικός πράκτορας απολύθηκε τον Οκτώβριο επειδή είχε αναρτήσει στο χώρο εργασίας του μια σημαία «Pride», σύμφωνα με αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντέιβιντ Μαλτίνσκι εργαζόταν στο FBI επί 16 χρόνια, αρχικά ως ειδικός πληροφοριών στο γραφείο του Λος Άντζελες. Την άνοιξη του 2024 ξεκίνησε εκπαίδευση 19 εβδομάδων στην Ακαδημία του FBI στο Κουάντικο με στόχο να ορκιστεί πράκτορας. Σύμφωνα με την αγωγή, είχε ολοκληρώσει 16 εβδομάδες όταν κλήθηκε σε συνάντηση με στελέχη της υπηρεσίας, έλαβε επιστολή από τον διευθυντή Κας Πατέλ και ενημερώθηκε ότι απολύεται «άμεσα» λόγω «ακατάλληλης ανάρτησης πολιτικού συμβόλου».

Η σημαία που βρισκόταν στο γραφείο του είχε κυματίσει το 2021 έξω από τις εγκαταστάσεις του FBI στο Λος Άντζελες. Μετά την αποκαθήλωσή της, σύμφωνα με την αγωγή, του παραδόθηκε και την τοποθέτησε στο γραφείο του με γνώση και έγκριση προϊσταμένων.

Το FBI κατηγορείται ότι παραβίασε το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης

Ο Μαλτίνσκι υποστηρίζει ότι η απόλυσή του παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης (Πρώτη Τροπολογία) και την ίση προστασία του νόμου (Πέμπτη Τροπολογία) και ζητά την επαναπρόσληψή του. Η αγωγή στρέφεται κατά του Πατέλ, του FBI, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Εισαγγελέως Παμ Μπόντι.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα ερωτήματα του Associated Press

Στην αγωγή του, ο Μαλτίνσκι αναφέρει ότι η ανάρτηση της σημαίας δεν συνιστούσε πολιτική δήλωση αλλά αναγνώριση ταυτότητας και υποστήριξη σε πρωτοβουλίες ποικιλομορφίας εντός του FBI, στις οποίες συμμετείχε ενεργά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Υποστηρίζει επίσης ότι είχε λάβει άδεια να διατηρήσει τη σημαία στο γραφείο του προτού αποχωρήσει για εκπαίδευση στο Κουάντικο, και ότι δεν ενημερώθηκε για καμία αλλαγή πολιτικής που να την καθιστά απαγορευμένη.

Η αγωγή ζητά, πέρα από επαναφορά στη θέση του, αποζημίωση για οικονομική και ηθική βλάβη, καθώς και δικαστική απόφαση που θα αναγνωρίζει ότι η απόλυσή του παραβίασε συνταγματικά δικαιώματα.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων αλλαγών στους ομοσπονδιακούς φορείς, μετά το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιανουαρίου, που τερμάτισε όλα τα προγράμματα Diversity, Equity & Inclusion (DEI) σε υπηρεσίες της κυβέρνησης. Το FBI δεν έχει επιβεβαιώσει αν η απόλυση του Μαλτίνσκι σχετίζεται με την αλλαγή πολιτικής, ενώ το διάταγμα δεν κάνει αναφορά σε απαγόρευση συμβόλων ή σημαίων.

Η αγωγή του Μαλτίνσκι προστίθεται σε σειρά προσφυγών κατά του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχουν κατατεθεί μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ. Τον Σεπτέμβριο, τρεις υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της υπηρεσίας δήλωσαν ότι απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο «εκστρατείας αντιποίνων» υπό πολιτική πίεση. Οι υποθέσεις εκκρεμούν.

Ο συνήγορος του Μαλτίνσκι, Κρίστοφερ Ματέι, χαρακτήρισε την απόλυση «παράνομη επίθεση» και δήλωσε: «Η υπόθεση δεν αφορά απλώς την καριέρα ενός ανθρώπου — αλλά το κατά πόσον η κυβέρνηση μπορεί να τιμωρεί τους πολίτες επειδή δηλώνουν ποιοι είναι.»

Με πληροφορίες από Associated Press

