Πώς μια πρώην Ολυμπιονίκης σφαιροβολίας αναδεικνύεται σε αντίπαλο δέος της Μελόνι

Η ιταλική Αριστερά φαίνεται πως βρήκε ένα νέο πρόσωπο αναφοράς, το οποίο εξελίσσεται γρήγορα σε πιθανή αντίπαλο της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Η πρώην Ολυμπιονίκης σφαιροβολίας, Σίλβια Σάλις, που σήμερα είναι δήμαρχος της Γένοβας, βρέθηκε στο επίκεντρο της εθνικής προσοχής νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν διοργάνωσε ένα μεγάλο techno πάρτι στην Piazza Matteotti, στο βόρειο λιμάνι της πόλης.

Εικόνες της στα decks της DJ Σάρλοτ ντε Βίτε διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίθεση με τη Μελόνι - η οποία, με την ανάληψη της εξουσίας, είχε ως πρώτη κίνηση να καταστείλει τα παράνομα rave πάρτι - ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη και η χρονική συγκυρία για την εμφάνισή της στο πολιτικό προσκήνιο της Ιταλίας δύσκολα θα μπορούσε να είναι καλύτερη.

Η κυβέρνηση Μελόνι υπέστη μια ηχηρή ήττα σε δημοψήφισμα για μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο, γεγονός που αναπτέρωσε την αυτοπεποίθηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία αισθάνθηκαν ξαφνικά ότι έχουν πραγματική πιθανότητα να κερδίσουν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν έως το τέλος του επόμενου έτους.

«Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι δεν με ενδιαφέρει»

Ωστόσο, πριν από αυτό, η Αριστερά θα χρειαστεί έναν υποψήφιο που να μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

Η 40χρονη Σάλις αποφεύγει να απαντήσει ξεκάθαρα στο αν βλέπει τον εαυτό της σε αυτόν τον ρόλο. Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα La Stampa στις αρχές Μαρτίου, παραδέχθηκε: «Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι δεν με ενδιαφέρει κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την εθνική πολιτική».

Έκτοτε, ωστόσο, εμφανίζεται πιο προσεκτική, καθώς σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της μέσα σε ένα κλίμα υψηλών προσδοκιών σε εθνικό επίπεδο.

Σε συνέντευξή της από το δημαρχιακό μέγαρο του 16ου αιώνα, με θέα στον εμβληματικό φάρο της Γένοβας, σημείωσε ότι οι ακόλουθοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πιέζουν πλέον «διαρκώς» να κάνει το άλμα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Προς το παρόν, όμως, κρατά κλειστά τα χαρτιά της.

«Οι πολίτες της Γένοβας με ψήφισαν για δήμαρχο, οπότε περιμένουν από εμένα να υπηρετήσω αυτόν τον ρόλο», δήλωσε στο POLITICO, πίσω από ένα γραφείο γεμάτο αθλητικά αναμνηστικά και φωτογραφίες του τρίχρονου γιου της.

Το 6,5% του ανύπαρκτου κόμματος

Παρά τη συγκρατημένη στάση της, η Σίλβια Σάλις φαίνεται ήδη να αποκτά πολιτική δυναμική.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η Noto δείχνει ότι ο (ακόμη ανύπαρκτος) εκλογικός της κατάλογος θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 6,5% σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι δεν διαθέτει κόμμα και δεν έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά της. Επίσης, θα ανέβαζε την υποστήριξη προς τον αριστερό συνασπισμό της Ιταλίας στο 45,5%, μια ανάσα μακριά από τον δεξιό συνασπισμό που συγκεντρώνει 46,8%.

Την ίδια στιγμή, δεξιές εφημερίδες στρέφουν σχεδόν καθημερινά τα πυρά τους εναντίον της - ένδειξη, σύμφωνα με πολιτικούς παρατηρητές, ότι η παρουσία της έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί ανησυχία σε τμήματα του κατεστημένου.

Προς το παρόν, οι δύο βασικοί διεκδικητές για την ηγεσία της ιταλικής Αριστεράς παραμένουν η Έλι Σλάιν, επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος, και ο Τζουζέπε Κόντε του λαϊκιστικού Κινήματος 5 Αστέρων.

Η Σάλις δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές - ούτε καν να ψηφίσει σε αυτές - γεγονός που πυροδοτεί εικασίες ότι σκοπεύει να εμφανιστεί αργότερα ως πιθανή υποψήφια στις εκλογές.

«Δεν είναι θέμα ηγέτη»

Στη συνέντευξή της στο POLITICO, άφησε να εννοηθεί ότι θεωρεί πως διαθέτει τα χαρακτηριστικά για να ενώσει τον προοδευτικό χώρο. Άλλωστε, κέρδισε τη δημαρχία της Γένοβας ως μια μετριοπαθής προσωπικότητα, εξασφαλίζοντας τη στήριξη κομμάτων από το κέντρο έως την Αριστερά.

«Ως αθλήτρια, για να κερδίσεις οτιδήποτε - σε περιφερειακό, εθνικό ή Ολυμπιακό επίπεδο - πρέπει να κάνεις θυσίες», ανέφερε. «Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Για να νικήσεις, πρέπει να μείνεις ενωμένος, κι αυτό σημαίνει συμβιβασμούς».

Η Σάλις επιμένει ότι η έλλειψη ενότητας είναι το βασικό εμπόδιο που δεν επιτρέπει στην ιταλική Αριστερά να αμφισβητήσει σοβαρά την κυριαρχία της Μελόνι.

«Δεν είναι θέμα ηγέτη, αλλά του να παρουσιάζεσαι ενωμένος, να εκπέμπεις ένα μήνυμα συνοχής, ως μια προοδευτική δύναμη έτοιμη να κυβερνήσει», σημείωσε.

Όπως και η Μελόνι, επενδύει πολιτικά στην εικόνα της «κανονικότητας», παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως παιδί της καθημερινής ιταλικής κοινωνίας. Κόρη ενός φροντιστή αθλητικών εγκαταστάσεων, περιγράφει ταπεινή καταγωγή.

«Ουσιαστικά μεγάλωσα μέσα σε ένα στάδιο στίβου», λέει χαρακτηριστικά.

Ως αθλήτρια σφαιροβολίας υπήρξε 10 φορές πρωταθλήτρια Ιταλίας και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, πριν ένας τραυματισμός βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα της λίγο πριν από τους Αγώνες του Ρίο το 2016.

Η Σίλβια Σάλις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πεκίνο το 2015/Φωτ. αρχείου: EPA

Στη συνέχεια ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής και αργότερα επιλέχθηκε ως συμβιβαστική υποψηφιότητα εκτός πολιτικού συστήματος για τη δημαρχία της Γένοβας.

Ακόμη και σήμερα, διατηρεί την αθλητική της πειθαρχία: καθημερινή προπόνηση και μία ώρα τρέξιμο στον διάδρομο κάθε πρωί.

Με πληροφορίες από Politico