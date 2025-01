Ισραήλ: Αιματηρή επίθεση με έναν νεκρό στο Τελ Αβίβ

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας άνδρας στο Τελ Αβίβ.

Αν και η αστυνομία δεν χαρακτηρίζει το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση», τα τοπικά μέσα υποστηρίζουν ότι είναι.

Επίσης, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πυροβολισμούς, ωστόσο ιατρικές πηγές διευκρίνισαν πως ο άνδρας που τραυματίστηκε στην «ύποπτη επίθεση» στο Τελ Αβίβ μαχαιρώθηκε και δεν πυροβολήθηκε.

Ο λόγος που υπήρξε αυτό το μπέρδεμα στην αρχή, είναι επειδή ο δράστης πυροβολήθηκε και αρχικά, οι αρχές και τα μέσα χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «επεισόδιο πυροβολισμών».

🚨BREAKING: A terrorist carried out a stabbing attack in Tel Aviv and was neutralized by gunfire. A 30-year-old man was moderately injured and taken to hospital. This is the reality of our lives alongside the Damned terrorists. pic.twitter.com/79UF5pya7B