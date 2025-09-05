Πορτογαλία: Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από το τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Μια από τις πιο μαύρες ημέρες στην πρόσφατη ιστορία της Πορτογαλίας καταγράφηκε στη Λισαβόνα, όταν τελεφερίκ της ιστορικής γραμμής Glória εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κτήριο, αφήνοντας πίσω του 16 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πολίτες από την Πορτογαλία, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία, τον Καναδά, τη Γερμανία και την Ουκρανία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκλονιστική ήταν η διάσωση ενός τρίχρονου Γερμανού, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από το βαγόνι, όπου ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκειρέδο ήταν από τις πρώτες που έφτασαν στο σημείο: «Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και έτρεξα. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν. Όταν φτάσαμε και ανοίξαμε τη στέγη του τελεφερίκ, αντικρίσαμε πτώματα...»

Άλλοι επιζώντες περιέγραψαν τη σκηνή ως εφιάλτη, με καπνούς, ουρλιαχτά και ανθρώπους παγιδευμένους. Ένας άντρας που βρισκόταν σε άλλο τελεφερίκ δήλωσε:«Νόμιζα πως θα πεθάνω. Όσα χρόνια κι αν ζήσω, δεν θα ξαναμπώ σε τελεφερίκ.»

Το βράδυ της Πέμπτης, η πολιτική ηγεσία της Πορτογαλίας συγκεντρώθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Δομίνικου για να τιμήσει τα θύματα. Έξω, πολίτες απαιτούσαν απαντήσεις: «Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ.»

Αιτία του δυστυχήματος παραμένει άγνωστη. Ο δημόσιος μεταφορέας Carris διέταξε την άμεση αναστολή λειτουργίας όλων των τελεφερίκ στην πόλη και ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα.

Ο επικεφαλής της Carris, Pedro Gonçalo de Brito Aleixo Bogas, δήλωσε πως η γραμμή Glória θα επαναλειτουργήσει στο μέλλον με νέο βαγόνι και αποκάλυψε ότι το κόστος συντήρησης έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Το Τελεφερίκ Glória άνοιξε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τη δεκαετία του 1910. Καλύπτει απόσταση 275 μέτρων από την πλατεία Restauradores ως το Bairro Alto. Τα δύο βαγόνια είναι συνδεδεμένα με καλώδιο και λειτουργούν ταυτόχρονα (ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει). Το ένα από τα δύο βαγόνια διαλύθηκε, το άλλο παρέμεινε άθικτο λίγα μέτρα πιο πίσω

Ο Αντρέ Γκονσάλβες Μάρκες, υπεύθυνος φρένων, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς. Η φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa da Misericórdia επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων εργαζομένων της.

Υπάλληλοι και κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τελεφερίκ, χωρίς ποτέ να φανταστούν μια τέτοια τραγωδία

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο με το κίτρινο βαγόνι αναποδογυρισμένο και καπνούς να καλύπτουν τα λιθόστρωτα σοκάκια της Λισαβόνας. Ορισμένοι τουρίστες ανέφεραν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο αλλά άλλαξαν σχέδια την τελευταία στιγμή. «Μας άλλαξε τη ζωή. Δεν περιμένεις ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.»

Η Πορτογαλία θρηνεί, και μαζί της όλος ο κόσμος. Το ερώτημα που πλανάται: Μπορούσε να είχε αποφευχθεί; Η απάντηση ίσως έρθει με τα πορίσματα της έρευνας. Μέχρι τότε, η Λισαβόνα μετρά τις πληγές της και ζητά δικαιοσύνη για τις ζωές που χάθηκαν σε μια από τις πιο αγαπημένες – αλλά και πλέον θανάσιμες – διαδρομές της πόλης.

Με πληροφορίες από BBC