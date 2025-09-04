ΔΙΕΘΝΗ
Λισαβόνα: «Όλοι θα πεθάνουμε» – Η μαρτυρία άνδρα που είδε το τελεφερίκ να κατευθύνεται κατά πάνω του

Όπως εξηγεί, πάντοτε ένιωθε ασφαλής αλλά «δεν πρόκειται ποτέ ξανά να πάρω τελεφερίκ, για όσο ζω»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Οριακά γλίτωσε ένας κάτοικος της Λισαβόνας, ο οποίος νόμιζε ότι θα πεθάνει όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε σε ένα κτίριο λίγα μέτρα μακριά.

Ο Άμπελ Εστέβες, η σύζυγός του και ο εγγονός τους ήταν μεταξύ των περίπου 40 επιβατών που ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν την ανάβαση του απότομου λιθόστρωτου δρόμου Σαλσάντα ντα Γκλόρια στη γραμμή του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια χθες Τετάρτη, όταν είδαν ένα άλλο βαγόνι να κατεβαίνει τον λόφο προς το μέρος τους.

«Όταν είδα ένα άλλο βαγόνι να έρχεται, είπα στη γυναίκα μου: "Όλοι θα πεθάνουμε εδώ"», είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. «Το δεύτερο βαγόνι ανέπτυξε απότομα ταχύτητα, πήρε μια ελαφριά κλίση και χτύπησε το κτίριο, κάνοντας έναν δυνατό κρότο».

Ο Εστέβες, 75 ετών, είπε ότι είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα το τελεφερίκ για να κατέβει από τη γειτονιά Σιάντο στην πλατεία Ρεστάουραντορες και επέστρεφε σπίτι του όταν συνέβη το δυστύχημα. Ο οδηγός, που πέθανε, τους είχε κατεβάσει νωρίτερα από τον λόφο, όπως φανέρωσε.

Μετά το δυστύχημα, ο Εστέβες είπε ότι έσπευσε να βοηθήσει στη διάσωση ανθρώπων από το κατεστραμμένο τελεφερίκ. Δύο άνδρες είχαν ήδη τραβήξει μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο, ανέφερε. Σήκωσε ένα μεταλλικό πλαίσιο για να τραβήξει μια άλλη γυναίκα από το όχημα, «αλλά ήταν ήδη νεκρή» δήλωσε.

Ο Εστέβες συμπλήρωσε ότι ζει στη Λισαβόνα εδώ και 62 χρόνια και ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν ένιωσε κίνδυνο όταν χρησιμοποιούσε το τελεφερίκ που λειτουργεί εδώ και 140 χρόνια. «Πάντοτε ένιωθα ασφαλής αλλά δεν πρόκειται ποτέ ξανά να πάρω τελεφερίκ, για όσο ζω», είπε.

Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα ημέρα εθνικού πένθους, την επομένη του εκτροχιασμού του εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Με πληροφορίες από Ιndependent και ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
