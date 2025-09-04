ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία για τους 15 νεκρούς του τελεφερίκ Γκλόρια - «Διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ της Λισαβόνας, με 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: EPA
Η Πορτογαλία κήρυξε εθνικό πένθος μετά τον φονικό εκτροχιασμό του γνωστού τελεφερίκ Elevador da Glória στη Λισαβόνα, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και άφησε 18 τραυματίες – ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν και ξένοι υπήκοοι μεταξύ των νεκρών του τελεφερίκ Γκλόρια, χωρίς όμως να δοθούν στη δημοσιότητα οι εθνικότητές τους. Πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν όλα τα θύματα μέσα σε δύο ώρες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές άρχισαν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο τον λόφο. «Το τελεφερίκ κατέβαινε τον λόφο ανεξέλεγκτο… Χτύπησε με απίστευτη δύναμη στο κτήριο και διαλύθηκε σαν να ήταν χαρτόκουτο», είπε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Ο δήμαρχος Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε: «Είναι μια τραγική μέρα για την πόλη μας. Η Λισαβόνα θρηνεί». Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουσα εξέφρασε τη θλίψη του και ζήτησε άμεση διαλεύκανση των αιτιών.

Το τελεφερίκ, που λειτουργεί από το 1885 και αποτελεί εθνικό μνημείο, μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, κυρίως τουρίστες. Η δημοτική εταιρεία Carris υποστήριξε ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης είχαν τηρηθεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισπανία, η Ιταλία και η Βρετανία εξέφρασαν συλλυπητήρια, ενώ η Λισαβόνα προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας όλων των τελεφερίκ μέχρι νεωτέρας.

Διεθνή

