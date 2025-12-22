Χριστούγεννα 2025: Κακοκαιρία με καταιγίδες, κρύο και χιόνια - Κορύφωση της επιδείνωσης Τετάρτη και Πέμπτη

Άστατο θα είναι το σκηνικό του καιρού τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Το βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει την χώρα από την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να επιδεινώσει τον καιρό από τις 24 μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος εφιστά την προσοχή των πολιτών για ισχυρά φαινόμενα.

Μάλιστα, επισημαίνει πως η κορύφωση αυτής της επιδείνωσης θα είναι το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιόνια.

«Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών - καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στα social media.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των Χριστουγέννων

Ο γνωστός μετεωρολόγος, παραθέτοντας παράλληλα και χάρτες με την πορεία των φαινομένων, αναφέρει στη συνέχεια πως το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας, «το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια».

«Το δεύτερο κύμα το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», συνεχίζει.

«Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές», συμπληρώνει.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τείθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον», καταλήγει.

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό των Χριστουγέννων

Στη δική του ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «μουντό, βροχερό καιρό με λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα».

«Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλώθουν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-)», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.

«Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά. Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη. Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός», συνεχίζει.

«Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις! Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς», καταλήγει παραθέτοντας παράλληλα και χάρτες.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό των Χριστουγέννων

«Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στην Κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δε θα δημιουργήσουν προβλήματα», συνεχίζει.

«Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιει τα κρασιά και τα τσίπουρά μας», καταλήγει.