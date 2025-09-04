Μαρτυρίες για την τραγωδία στη Λισαβόνα: Στους 16 τελικά οι νεκροί - «Άνθρωποι πήδηξαν από τα παράθυρα»

Στους 16 ανέρχεται τελικά ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία στη Λισαβόνα με τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ «Γκλόρια» στο κέντρο της πόλης.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε- κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με τον δήμαρχο της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας- ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του εκτροχιασμού του τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Οι τοπικές αρχές είχαν προηγουμένως δώσει έναν ελαφρώς υψηλότερο αριθμό, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λισαβόνας να δηλώνει ότι είχε αυξηθεί σε 17 σήμερα το πρωί.

«Μόλις μίλησα με τη διευθύντρια της Υπηρεσίας και επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 16, όχι σε 17» δήλωσε ο Πορτογάλος πρωθυπουργός ενώ τα πρώτα ευρήματα αναμένονται αύριο.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης απέδωσαν το λάθος σε διπλή καταγραφή ενός θύματος σε ένα από τα νοσοκομεία.

Το δυστύχημα, που συνέβη χθες, Τετάρτη, το βράδυ, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό ανθρώπων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται τουλάχιστον 11 ξένοι, από τους οποίους δύο είναι Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός κι ένας πολίτης του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τραυματίστηκε επίσης, ένα τρίχρονο παιδί.

Πάντως δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι ταυτότητες των θυμάτων αλλά ανάμεσά τους, περιλαμβάνεται ένας εργαζόμενος στο τελεφερίκ, ο André Marques.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας ζήτησε από την εταιρεία που χειριζόταν το τελεφερίκ, Carris, να ξεκινήσει έρευνες για το δυστύχημα.

Οι σημαίες κυματίζουν σήμερα μεσίστιες στη Λισαβόνα, όπου οι αρχές κήρυξαν για σήμερα εθνικό πένθος. Οι άλλες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης έκλεισαν για επιθεωρήσεις, ανακοινώθηκε από τις αρχές.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Λισαβόνα: Είναι «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας»

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ' ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ' ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει την στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους 40 επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους όρθιους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοι τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Είναι «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας.

Λισαβόνα: Οι μαρτυρίες για την τραγωδία - «Άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου»

Η ξεναγός Marianna Figueiredo ήταν μεταξύ εκείνων που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος χθες το βράδυ για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν.

Όπως δήλωσε, είχε παρκάρει με το TukTuk της όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο. «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι άρχισαν να πηδούν από τα παράθυρα μέσα στο τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου» ανέφερε αρχικά.

«Μετά είδα ένα άλλο [πιο ψηλά] που είχε συνθλιβεί. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί το μόνο που άκουγα ήταν σιωπή» πρόσθεσε η Marianna, εξηγώντας ότι αρχικά νόμιζε ότι το δεύτερο τελεφερίκ ήταν άδειο, αλλά όταν τράβηξαν την οροφή «άρχισε να βλέπει τις σορούς».

«Προσπαθήσαμε να καλέσουμε αμέσως τα ασθενοφόρα και τους πυροσβέστες για να βοηθήσουν. Η κοινότητα άρχισε να βοηθάει, όχι μόνο οι οδηγοί TukTuk αλλά και οι άνθρωποι από τα καταστήματα», λέει.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να ηρεμήσω τους ανθρώπους, ρωτώντας τα ονόματά τους, από πού προέρχονταν. Πολλοί από τους ανθρώπους δεν μιλούσαν πορτογαλικά, αλλά εγώ και ο συνάδελφός μου είμαστε ξεναγοί, οπότε μιλάμε άλλες γλώσσες και προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τους πάντες».

Επίσης, τόνισε πως αυτό που είδε χθες το βράδυ είναι «πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Ήταν πολύ άσχημο. Μια μεγάλη τραγωδία».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο τον λόφο.

«Το τελεφερίκ κατέβαινε τον λόφο ανεξέλεγκτο. Χτύπησε με απίστευτη δύναμη στο κτήριο και διαλύθηκε σαν να ήταν χαρτόκουτο», είπε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Με πληροφορίες από BBC