Πορτογαλία: Ακροδεξιός βουλευτής έκλεψε βαλίτσες από αεροδρόμιο - Τον απέπεμψαν γιουχάροντας

Ένας ακροδεξιός βουλευτής στην Πορτογαλία έκλεψε βαλίτσες από αεροδρόμιο και οι ομοϊδεάτες του τον απέπεμψαν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα με γιουχαΐσματα.

Ο ακροδεξιός Πορτογάλος βουλευτής Μιγκέλ Αρούδα κατηγορείται ότι έκλεψε βαλίτσες από τους ιμάντες αποσκευών στα αεροδρόμια της Λισαβόνας και της Πόντα Δελγκάδα, στο αρχιπέλαγος των Αζορών, κάτι που οδήγησε στην αποπομπή του από την κοινοβουλευτική του ομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του. Στην έναρξη της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Συνέλευσης Ζοζέ Πέδρο Αγκιάρ-Μπράνκο ζήτησε από τον βουλευτή Μιγκέλ Αρούδα να καθίσει στην τελευταία σειρά του ημικυκλίου, όπως είναι η πρακτική για τους βουλευτές που δεν ανήκουν σε κάποια κοινοβουλευτική ομάδα.

Εν μέσω αποδοκιμασιών από τους πρώην συναδέλφους του στο κόμμα Τσέγκα, ο 40χρονος βουλευτής αποφάσισε να παραμείνει στην Συνέλευση παρά το σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται, ζητώντας παράλληλα την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. «Με σταυρώνουν δημοσίως … αλλά μέχρι αποδείξεως του εναντίου είμαι αθώος», δήλωσε χθες, Πέμπτη, βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό TVI ο βουλευτής, που εκλέγεται στις Αζόρες.

Σύμφωνα με διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία τον συνέλαβε την Τρίτη στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας και τον κατηγόρησε για κλοπή αποσκευών, εκ των οποίων κάποιες βρέθηκαν στο σπίτι του.

Sobre coincidências: há instantes foi eliminada uma conta na vinted, criada há 8 meses, com username miguelarruda84. https://t.co/Yidk18bPZO

Miguel Arruda, deputado arguido do chega, por desviar malas no aeroporto, nasceu em março de 1984.

Tamanhos para todo a família. pic.twitter.com/XCTVT6YpvM