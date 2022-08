Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Κροατία με λεωφορείο προσκυνητών

Δώδεκα νεκροί και τουλάχιστον 31 τραυματίες μετά από τροχαίο δυστύχημα τουριστικού λεωφορείου κοντά στην πόλη Βαράζντιν στη βορειοδυτική Κροατία.

Το λεωφορείο, που μετέφερε προσκυνητές, εξετράπη της πορείας και βγήκε από τον δρόμο.

Αστυνομία, πυροσβεστική και ιατρικές ομάδες εστάλησαν στην περιοχή του δυστυχήματος, που έλαβε χώρα περί τις 05:40 (τοπική ώρα) το πρωί.

«Έχουμε 43 τραυματίες, εκ των οποίων οι 12 πέθαναν» επεσήμανε η Maja Grba-Bujević, διευθύντρια του κροατικού Κέντρου Εκτάκτων Αναγκών.

