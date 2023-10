Πολωνία: Στις κάλπες οι πολίτες – Προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Στις κάλπες προσέρχονται οι πολίτες στην Πολωνία για τις βουλευτικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν προβάδισμα στο κυβερνών εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη του Ματέους Μοραβιέτσκι.

Η ψηφοφορία άρχισε στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 9 το βράδυ, όπου θα γίνουν γνωστές και οι πρώτες προβλέψεις για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στην Πολωνία.

Το συντηρητικό κόμμα, που βρίσκεται στην εξουσία της χώρας από το 2015, φαίνεται, βάσει των δημοσκοπήσεων, ότι θα παραμείνει η ισχυρότερη δύναμη στο 460μελές κοινοβούλιο, αλλά δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Αν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο, ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι θα πρέπει να βασιστεί στην ακροδεξιά πολιτική συμμαχία της Συνομοσπονδίας για να σχηματίσει κυβέρνηση. Να σημειωθεί πως η Συνομοσπονδία θέλει την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων και οι εκπρόσωποί της διατυπώνουν αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν στη δεύτερη θέση τον αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο Συνασπισμό Πολιτών (KO) με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, λίγο πίσω από το PiS.

Υπενθυμίζεται πως πριν από δύο εβδομάδες, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήραν μέρος σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στη Βαρσοβία με επικεφαλής τον Τουσκ. Αν τελικά, ο Ντόναλντ Τουσκ καταφέρει και ανατρέψει τα προγνωστικά, ο Συνασπισμός Πολιτών θα μπορούσε να σχηματίσει συνασπισμό με την αριστερή συμμαχία Η Αριστερά και με το χριστιανικό συντηρητικό συνασπισμό Τρίτος Δρόμος.

Η δημοτικότητα του PiS επλήγη εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Το κυβερνών κόμμα έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες για να αυξήσει την υποστήριξή του πριν από τις εκλογές, στις οποίες κυριάρχησαν θέματα γύρω από τη μετανάστευση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μειώθηκαν κάθετα, καθώς η ελεγχόμενη από το κράτος εταιρεία Orlen άρχισε ξαφνικά να πουλάει βενζίνη και ντίζελ πολύ κάτω από τις τιμές της αγοράς, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για καθαρά προεκλογικό μέτρο.

Η 15η Οκτωβρίου εορτάζεται από την Καθολική Εκκλησία στην Πολωνία ως Ημέρα του Πάπα, στη μνήμη του πολωνού ποντίφικα Ιωάννη Παύλου ΙΙ. Το PiS ελπίζει ότι η χρονική συγκυρία θα φέρει τους θρησκευόμενους συντηρητικούς ψηφοφόρους στην κάλπη.

In one of the poling stations in #Poland in the central #Warsaw . The parliamentary elections here today are considered as the most important since 1989 and the end of communism era @RaiNews pic.twitter.com/glJEqEomPo