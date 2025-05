Πολωνία: Αιματηρή επίθεση με τσεκούρι στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, σύμφωνα με πολωνικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Πολωνίας, ένας 22χρονος εισέβαλε σήμερα με τσεκούρι στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα μία υπάλληλος να χάσει τη ζωή της και ένας φρουρός να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, άλλος ένας διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της Βαρσοβίας σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα Χ.

🚨BREAKING: Polish media: One dead, two injured in axe attack at University of Warsaw campus; suspect in custody. The suspect was a polish citizen. Reports suggest a woman’s head was decapitated during the brutal attack. pic.twitter.com/MdQsTJ4IiZ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης, ένας 22χρονος Πολωνός, συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News, μετέδωσε πως η νεκρή βρέθηκε αποκεφαλισμένη, ενώ εξασφάλισε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το τσεκούρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

A severed head has reportedly been discovered after an axe attack at the University of Warsaw in Poland. A woman's head was found on the campus of the University of Warsaw following an attack that also injured a security guard, according to local reports.



