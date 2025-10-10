Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ: Κατηγορίες για απάτη κατά της Λετίσια Τζέιμς, αντιπάλου του Τραμπ

Ομοσπονδιακό μεγάλο σώμα ενόρκων κατέθεσε κατηγορητήριο κατά της Λετίσια Τζέιμς, της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, για τραπεζική απάτη, σύμφωνα με άτομο που είναι ενήμερο της υπόθεσης. Η υπόθεση παρουσιάζει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς η κα James έχει ήδη συγκρουστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπόθεση παρουσιάζεται ως τμήμα της ευρύτερης προσπάθειας του προέδρου να «στρατιωτικοποιήσει» το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενάντια στους πολιτικούς αντιπάλους του. Η Lindsey Halligan, ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, που προσωπικά παρέστη στην παρουσίαση του κατηγορητηρίου στο σώμα των ενόρκων, είχε διοριστεί πρόσφατα μετά από πίεση του Τραμπ για να επιταχυνθούν οι έρευνες κατά των πολιτικών του αντιπάλων — κάτι που δεν αποτελεί συνήθη πρακτική σε τέτοιες διαδικασίες.

Η Τζέιμς, σε γραπτή ηχογραφημένη δήλωσή της, χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «κατασκευασμένες» και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί το σύστημα για «πολιτική εκδίκηση». «Αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες, και οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου καθιστούν σαφές ότι στόχος του είναι η τιμωρία κάθε αντιπάλου», δήλωσε, κατηγορώντας τον ότι «παραβιάζει το συνταγματικό μας πλαίσιο».

Οι λεπτομέρειες της κατηγορίας αφορούν τη βοήθειά της προς τη θεία της σε αγορά κατοικίας στη Βιρτζίνια, όπου σε έγγραφα κατοικίας δηλώθηκε ότι θα χρησιμοποιούνταν ως κύρια κατοικία — για να εξασφαλιστεί ευνοϊκότερη στεγαστική χρηματοδότηση — ενώ σε άλλα μηνύματα φέρεται να υποστήριζε ότι δεν προόριζε το ακίνητο για νόμιμη κατοικία.

Πηγές αναφέρουν ότι μια προκαταρκτική εισαγγελική αξιολόγηση δεν έβλεπε επαρκή στοιχεία για την άσκηση κατηγοριών, αλλά η Halligan επέμεινε στη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Η ανάθεση της υπόθεσης θεωρείται από πολλούς ως πολιτικά φορτισμένη, δεδομένου ότι η Τζέιμς είχε κατά το παρελθόν κυνηγήσει τον Τραμπ νομικά και εμφάνισε αγωγή αξίας 500 εκατ. δολαρίων κατά των επιχειρήσεών του.

Οι τελευταίες ημέρες έχουν δει σημαντικό ανασχηματισμό στο γραφείο των Ομοσπονδιακών Εισαγγελέων της Ανατολικής Βιρτζίνια: αρκετοί αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. Ο Erik Siebert αποπέμφθηκε για την καθυστέρηση στην ενασχόληση με τις υποθέσεις της Τζέιμς και του Comey, και υψηλόβαθμα στελέχη παραιτήθηκαν υπό πίεση.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά ως μία από τις πιο ανησυχητικές ενδείξεις της πιθανής «πολιτικοποίησης» της δικαστικής εξουσίας στις ΗΠΑ — και ήδη πυροδοτεί αντιδράσεις σε και πέρα από τα πολιτικά σχήματα.

