Πολιτική επίθεση στο Πουέρτο Ρίκο κατά τρανς διαγωνιζόμενης του Miss Universe

Η συμμετοχή της Γκαμπριέλ Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ στο Miss Universe Puerto Rico 2026 έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο Πουέρτο Ρίκο, με τρανσφοβικά σχόλια στα social media αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις από πολιτικούς.

Η Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ θα εκπροσωπήσει τον δήμο της Σίδρα στον τοπικό διαγωνισμό Miss Universe Puerto Rico στις 25 Ιουνίου. Είναι η δεύτερη ανοιχτά τρανς γυναίκα που συμμετέχει στον θεσμό, μετά την Ντανιέλα Αρόγιο Γκονζάλεζ (Daniela Arroyo González), η οποία το 2023 έγινε η πρώτη τρανς διαγωνιζόμενη του Miss Universe Puerto Rico και κατάφερε να μπει στις δέκα ημιφιναλίστ.

Μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της, η 25χρονη διαγωνιζόμενη βρέθηκε στο στόχαστρο έντονων αντιδράσεων. Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Πουέρτο Ρίκο, Τόμας Ριβέρα Σατς, έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι αποτελεί «ντροπή και αίσχος» να αλλοιώνεται, όπως υποστήριξε, ένας διαγωνισμός που είχε στόχο να αναδείξει την ευφυΐα και την ομορφιά των γυναικών. Ζήτησε, επίσης, από την κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή της προς το Miss Universe ως «ένδειξη σεβασμού προς τις γυναίκες».

#PuertoRico #LGBTQIA #pageant #transgender ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro

Ο Ριβέρα Σατς δεν κατόνομασε τη Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ στην ανάρτησή του, όμως η παρέμβασή του έγινε ενώ είχε ήδη ξεσπάσει ευρεία συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή τρανς γυναίκας στον διαγωνισμό.

Η Ομοσπονδία LGBTQ+ του Πουέρτο Ρίκο υπερασπίστηκε δημόσια τη Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ, καταδικάζοντας τις επιθέσεις εναντίον της. «Οι τρανς άνθρωποι έχουν όνειρα και φιλοδοξίες όπως όλοι οι άνθρωποι», δήλωσε η Ιβάνα Φρεντ Μιγιάν (Ivana Fred Millán), διευθύντρια της Ομοσπονδίας. «Η Γκαμπριέλ έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό του οποίου οι κανόνες της επιτρέπουν να διαγωνιστεί».

Ο Πέδρο Χούλιο Σεράνο (Pedro Julio Serrano), πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο «να καταστήσουν αόρατους, να περιφρονήσουν και να τιμωρήσουν τους τρανς ανθρώπους για το απλό γεγονός ότι υπάρχουν και συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή, στην οποία όλοι έχουμε δικαίωμα».

Η Τζένιφερ Ορεγιάνα (Jennifer Orellana), γραμματέας της Ομοσπονδίας, πρόσθεσε ότι «οι επιθέσεις δημόσιων προσώπων στην αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μιας νεαρής τρανς γυναίκας που παλεύει για τα όνειρά της είναι ανάξιες, μικρόψυχες και κακοποιητικές».

Η ίδια η Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ δεν έχει απαντήσει διεξοδικά στις επιθέσεις. Συνεχίζει, ωστόσο, να διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media και να προετοιμάζεται για τον διαγωνισμό. «Ζω ένα όνειρο», δήλωσε στην εφημερίδα El Nuevo Día (Ελ Νουέβο Ντία). Σχετικά με τα σχόλια μίσους, ανέφερε ότι «χτίζεις σταδιακά ένα κέλυφος για να συνεχίσεις».

Η Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ σπουδάζει υποκριτική και εργάζεται ως διεπιστημονική καλλιτέχνιδα. Στο προφίλ της στο Miss Universe Puerto Rico σημειώνεται ότι επιθυμεί να εκπροσωπήσει ευρύτερα τις τρανς γυναίκες στη σκηνή των καλλιστείων. Σε πρόσφατο προωθητικό βίντεο δήλωσε ότι θέλει να γίνει Miss Universe Puerto Rico «για αυτό που εκπροσωπώ: μια γυναίκα που στέκεται υπέρ της ισότητας και του σεβασμού».

Η συμμετοχή της έρχεται περισσότερο από μία δεκαετία αφότου ο οργανισμός Miss Universe άλλαξε τους κανόνες του, ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή τρανς γυναικών. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε το 2012, μετά την υπόθεση της Καναδής Τζένα Ταλάκοβα (Jenna Talackova), η οποία είχε αρχικά αποκλειστεί και στη συνέχεια επανεντάχθηκε στον διαγωνισμό. Το 2018, η Ισπανίδα Άνχελα Πόνσε (Ángela Ponce) έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς γυναίκα που διαγωνίστηκε στην παγκόσμια σκηνή του Miss Universe.

Το θέμα ξεπερνά τα όρια ενός διαγωνισμού ομορφιάς. Για τους υποστηρικτές της Ροντρίγκεζ Βελάσκεζ, η παρουσία της στη σκηνή του Miss Universe Puerto Rico είναι μια πράξη ορατότητας σε έναν θεσμό που για χρόνια όριζε πολύ στενά ποια σώματα και ποιες γυναίκες θεωρούνται αποδεκτές. Για τους συντηρητικούς επικριτές της, αντίθετα, η συμμετοχή της έχει γίνει αφορμή για μια νέα επίθεση απέναντι στην τρανς παρουσία στον δημόσιο χώρο.

Με στοιχεία από The Advocate, Metro Puerto Rico,