Η Marina Summers γράφει ιστορία ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα παρουσιάσει το Miss Universe Philippines

Η Marina Summers ετοιμάζεται να γράψει ξανά ιστορία στη σκηνή του Miss Universe Philippines. Η drag performer και σταρ του Drag Race θα γίνει η πρώτη τρανς γυναίκα που παρουσιάζει την τελετή στέψης του θεσμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου στο SM Mall of Asia Arena.

Η ίδια ανακοίνωσε τη συμμετοχή της με Instagram story, γράφοντας ότι είναι «μεγάλη τιμή» να γράφει ξανά ιστορία. «Από την πρώτη drag queen που εμφανίστηκε στη σκηνή του Miss Universe, στην πρώτη τρανς γυναίκα που παρουσιάζει τον διαγωνισμό», ανέφερε.

Η φετινή εμφάνιση έρχεται έναν χρόνο μετά την ιστορική της παρουσία στο Miss Universe Philippines 2024, όταν άνοιξε τη βραδιά ερμηνεύοντας το τραγούδι της AMAFILIPINA. Εκείνη η εμφάνιση είχε παρουσιαστεί ως η πρώτη φορά που μια drag queen ανέβηκε στη σκηνή του θεσμού στις Φιλιππίνες.

Στη φετινή τελετή, η Summers θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με την Ahtisa Manalo, Miss Universe Philippines 2025, η οποία θα παραδώσει το στέμμα στη νέα νικήτρια. Στη βραδιά θα εμφανιστεί επίσης το P-pop συγκρότημα BGYO.

Η Marina Summers έγινε γνωστή μέσα από το Drag Race Philippines, όπου ήταν φιναλίστ, και στη συνέχεια απέκτησε διεθνές κοινό μέσα από το Drag Race: UK vs. the World. Έχει εμφανιστεί επίσης στο RuPaul’s Drag Race Live! στο Λας Βέγκας και στην περιοδεία WERQ THE WORLD 2025.

Τον Φεβρουάριο, η Summers μίλησε δημόσια για την τρανς ταυτότητά της, γράφοντας ότι είχε ξεκινήσει την κοινωνική της μετάβαση το 2025 και αργότερα την ορμονοθεραπεία. Όπως είχε εξηγήσει, ήθελε πρώτα να ζήσει το πρώτο κομμάτι αυτής της διαδρομής πιο ιδιωτικά, με τους πιο κοντινούς της ανθρώπους, πριν το μοιραστεί δημόσια.

Η παρουσία της στο Miss Universe Philippines δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική ανάθεση.

Σε έναν χώρο που για δεκαετίες όριζε τη θηλυκότητα μέσα από αυστηρούς κανόνες εικόνας, σώματος και εθνικής εκπροσώπησης, η Summers επιστρέφει όχι ως εξαίρεση, αλλά ως η κεντρική φωνή της βραδιάς.

Με στοιχεία από Them, Rolling Stone Philippines και ABS-CBN.