Politico: «Επίσκεψη - έκπληξη του AfD στον Λευκό Οίκο» - Τι σημαίνει αυτό

Η Μπέατριξ φον Στορχ, αναπληρώτρια ηγέτιδα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), είχε συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Η επίσκεψη αυτή επικυρώνει τη δυναμική της σχέσης μεταξύ του AfD και της κυβέρνησης Τραμπ, μετά τη στήριξη που εξέφρασε ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς προς το κόμμα, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

Η φον Στορχ λέγεται ότι παρέστη στη «μυστική συνάντηση» συνοδευόμενη από τον Χοαχίμ Πάουλ, πολιτικό του AfD, ο οποίος διεκδικούσε τη δημαρχία της πόλης Λουντβιχσχάφεν.

Οι δυο τους συναντήθηκαν με αξιωματούχους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του γραφείου του Βανς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αξιωματούχος του AfD, που μίλησε ανώνυμα στο Politico, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τις συναντήσεις της ακροδεξιάς στη Γερμανία με τις ΗΠΑ και ανέφερε ότι συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του γραφείου του αντιπροέδρου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Politico: Τι συζήτησαν οι Γερμανοί ακροδεξιοί με τους Αμερικανούς

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συμμετοχή και τις διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών στη Γερμανία, σύμφωνα με αξιωματούχους του AfD και του Λευκού Οίκου.

Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τον Φεβρουάριο, ο Βανς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν αμφισβήτησε το πολιτικό «τείχος προστασίας» της Γερμανίας απέναντι στο AfD μια συμφωνία των άλλων κομμάτων να μη συμπεριλαμβάνουν την ακροδεξιά παράταξη στη διακυβέρνηση. Τα κυρίαρχα κόμματα υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή επανάληψης της ναζιστικής εποχής στη χώρα.

Σε ομιλία του, ο Βανς υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της ακροδεξιάς από τον διάλογο υπονομεύει τη νομιμότητα της ψήφου. «Δεν υπάρχει χώρος για τείχη προστασίας», δήλωσε, με τα σχόλια να ερμηνεύονται από τους περισσότερους ως αναφορά στη γερμανική πολιτική. Αργότερα, στο Μόναχο, έκανε ακόμη ένα βήμα, πραγματοποιώντας συνάντηση με τη συμπρόεδρο του AfD, Άλις Βάιντελ.

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης τον Εδουάρδο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκισης για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022. Ο Εδουάρδο, βουλευτής στο Κογκρέσο της Βραζιλίας που αντιμετωπίζει και ποινικές διώξεις, ζει στις ΗΠΑ σε αυτοεξορία και έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με δίκτυα της δεξιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο νεότερος Μπολσονάρου έχει τοποθετηθεί ως υπέρμαχος συντηρητικών θέσεων και σφοδρός επικριτής των αριστερών κυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, αποτελώντας συχνό σημείο αναφοράς για ακροδεξιούς πολιτικούς που αναζητούν διεθνή αλληλεγγύη.

Άλλος αξιωματούχος του AfD ανέφερε ότι οι Αμερικανοί συνομιλητές τους παρείχαν ενημερωτικό υλικό για τον εκλογικό νόμο και εξέφρασαν ανησυχία για την πιθανότητα περιορισμών στην ελευθερία του λόγου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί δεν αποδέχονται περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και ότι, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις ΗΠΑ, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούσαν απλώς να αφαιρούνται από τις λίστες.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με την έγκριση της εθνικής ηγεσίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η φον Στορχ και ο Πάουλ αναμένεται να παραμείνουν στην Ουάσιγκτον για μερικές ακόμη ημέρες για πρόσθετες συναντήσεις, μεταξύ άλλων και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

