Μίσος στην κάλπη: Έκθεση αποκαλύπτει ότι σε 51 χώρες η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα έγινε «προεκλογικό όπλο»

Η μελέτη της Outright International καταγράφει την «εργαλειοποίηση του μίσους» αλλά και ιστορικές πρώτες υποψηφιότητες σε Μποτσουάνα, Ναμίμπια και Ρουμανία.

Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Πολιτικοί σε τουλάχιστον 51 χώρες κατέφυγαν σε ομοφοβική ή τρανσφοβική ρητορική κατά τη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων το 2024, σύμφωνα με νέα έρευνα της Outright International, που εξέτασε 60 χώρες και την ΕΕ.

Η ρητορική αυτή περιελάμβανε από τη δαιμονοποίηση της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας ως «ξένης απειλής», έως την καταγγελία της λεγόμενης «ιδεολογίας φύλου», με στόχο την πόλωση και την κινητοποίηση συντηρητικών εκλογικών σωμάτων.

Παρά την αύξηση του μίσους, η έκθεση καταγράφει και σημαντικά βήματα εκπροσώπησης:

  • Σε 36 χώρες ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έθεσαν υποψηφιότητα, μεταξύ αυτών για πρώτη φορά στη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Ρουμανία – αν και χωρίς εκλογική επιτυχία.
  • Στη Βραζιλία, ο αριθμός των ΛΟΑΤΚΙ+ εκλεγμένων διπλασιάστηκε, φτάνοντας τουλάχιστον τους 233.
  • Στις ΗΠΑ, η Σάρα ΜακΜπράιντ εξελέγη ως το πρώτο διεμφυλικό μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Βλέπουμε μια παγκόσμια, ολοένα και καλύτερα χρηματοδοτούμενη προσπάθεια να μειωθεί η θέση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων», προειδοποίησε ο Αλμπέρτο ντε Μπελαούντε, διευθυντής της Outright International.

Η οργάνωση καταγράφει πως η αύξηση της ορατότητας συνοδεύτηκε από μια συντονισμένη αντεπίθεση συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων, που χρησιμοποιούν τις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες ως αποδιοπομπαίους τράγους.

Παραδείγματα από όλο τον κόσμο

  • ΗΠΑ: Στις εκλογές του 2024, οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν περίπου 200 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις κατά των διεμφυλικών.
  • ΕΕ: Στην Ουγγαρία, το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε την «επιβολή gender προπαγάνδας από τις Βρυξέλλες», ενώ στη Γερμανία το AfD δήλωσε κατά της ισότητας «άλλων μορφών συμβίωσης πέρα από άνδρα και γυναίκα».
  • Γεωργία: Το κυβερνών κόμμα στις εκλογές του Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ ως «ξένους πράκτορες της Δύσης».
  • Γκάνα: Και τα δύο μεγάλα κόμματα υποσχέθηκαν να υπερασπιστούν τις «οικογενειακές αξίες», κατηγορώντας το αντίπαλο στρατόπεδο ως «φιλο-ΛΟΑΤΚΙ+».
  • Ινδονησία: Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε πολιτικούς που δεσμεύονταν να «εξαλείψουν τους LGBT».
  • Πακιστάν: Αν και τα κόμματα δεσμεύτηκαν για σεβασμό των δικαιωμάτων των διεμφυλικών, υποψήφιοι τρανς κατήγγειλαν εκφοβισμό και ύβρεις στην προεκλογική περίοδο.

Η Outright International προειδοποιεί ότι η αύξηση των διακρίσεων συνδέεται με την ενίσχυση αυταρχικών καθεστώτων:

«Οι ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες ήταν και πάλι από τα πρώτα θύματα αυτών των αντιδημοκρατικών επιθέσεων», τονίζει η έκθεση.

Με πληροφορίες από Guardian

