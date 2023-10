Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξεπέρασαν τους 1.600 οι νεκροί

Ξεπέρασαν τους 1600 οι νεκροί στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς που μαίνεται από το Σάββατο.

Σύμφωνα με το το υπουργείο Υγείας στη Γάζα τουλάχιστον 770 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 4.000 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, που ακολούθησαν τις ρουκέτες της Χαμάς. Επίσης τουλάχιστον ακόμα 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη από το Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο. Την ίδια στιγμή για περισσότερους από 900 νεκρούς Ισραηλινούς κάνουν λόγο διεθνή ΜΜΕ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (Ocha) δήλωσε σήμερα πως σχεδόν 200.000 άνθρωποι, ή περίπου το ένα δέκατο του πληθυσμού, έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Γάζα, αφότου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες και αναμένουν ελλείψεις νερού και ηλεκτρισμού λόγω αποκλεισμού.

«Ο εκτοπισμός έχει κλιμακωθεί δραματικά σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ξεπερνώντας τους 187.500 από το Σάββατο. Οι περισσότεροι καταφεύγουν στα σχολεία της UNRWA», της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ocha Γενς Λάρκε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, λέγοντας πως ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

«Η καταστροφή δρόμων και υποδομών εμποδίζει» την εργασία των ιατρικών ομάδων που προσπαθούν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα, είπε ο Λάρκε. Η UNRWA θα απευθύνει αυτή την εβδομάδα έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού, ανέφερε από την πλευρά της η διευθύντρια επικοινωνίας του οργανισμού του ΟΗΕ Ταμάρα Αλριφάι σε βιντεοδιάσκεψη από το Αμάν.

A Palestinian man desperately sits over the rubble of his house, after being targeted by Israeli occupation heavy airstrike in central Gaza City. pic.twitter.com/NLKUc3mN4V

🔴 The death toll in the #IsraelHamasWar has reached 1600.



1200 #Hamas targets have been struck, according to the 🇮🇱 military.#Israel says it has regained control of towns taken by the militant group, but fighting continues at the border.@carysgarland reports 👇 pic.twitter.com/no9Vd9JqDq