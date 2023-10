Πόλεμος στο Ισραήλ - ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα ξεφεύγει εκτός ελέγχου

Εκτός ελέγχου ξεφεύγει η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επισημαίνοντας την έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Κάθε δευτερόλεπτο που περιμένουμε την ιατρική βοήθεια, χάνουμε ζωές», έγραψε σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι οι ιατρικές προμήθειες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και τέσσερις ημέρες στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.



«Χρειαζόμαστε άμεση πρόσβαση για να αρχίσουμε να παραδίδουμε προμήθειες ζωτικής σημασίας», επεσήμανε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Μαζί με άλλους αξιωματούχους υπηρεσιών του ΟΗΕ, ΜΚΟ και κρατών, ζητά το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες τόνοι βοήθειας έχουν μπλοκαριστεί στην αιγυπτιακή έρημο του Σινά με τη Ράφα να είναι κλειστή από την παλαιστινιακή πλευρά, ύστερα από τέσσερις βομβαρδισμούς αυτή την εβδομάδα. «Χρειαζόμαστε να σταματήσει η βία από όλες τις πλευρές», κατέληξε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

The situation in #Gaza is spiralling out of control.



Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.



For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.



We need immediate access to start delivering life-saving supplies.



We need violence on all sides to stop.