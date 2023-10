Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκτός λειτουργίας τα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι μετά τα πλήγματα

Τα αεροδρόμια στη Δαμασκό και στο Χαλέπι της Συρίας τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά τις αεροπορικές επιδρομές, την ώρα που εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ.

Πηγές ανέφεραν ότι οι επιδρομές στα αεροδρόμια έχουν σκοπό να διαταράξουν ιρανικές γραμμές ανεφοδιασμού προς τη Συρία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν συριακά μέσα ενημέρωσης αναφορικά με τον πόλεμο στο Ισραήλ, στα δύο κύρια αεροδρόμια της Συρίας εξαπολύθηκαν ισραηλινές επιδρομές. Από τις «ταυτόχρονες» αεροπορικές επιδρομές «καταστράφηκαν οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης δύο αεροδρομίων, θέτοντάς τα εκτός λειτουργίας», τόνισε μια συριακή στρατιωτική πηγή σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, το συριακό φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης Sham FM ανέφερε ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα δύο αεροδρόμια.

The Airbus A340 carrying the Iranian Foreign Affairs Minister about to land in Damascus also had several commanders of the Quds Force of the Iranian Revolutionary Guards Corps on board and several tons of anti-tank missiles for Hezbollah.

Israel bombed the airport



Να σημειωθεί πως οι ισραηλινές επιθέσεις γίνονται, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν αναμένεται να επισκεφθεί τη Συρία.

According to Israel military sources, EP-MMC, the MahanAir's Airbus A340-313 which Israel Air Force prevented it from landing in Damascus had Esmail Qaani, the commander of IRGC Quds Force, several other IRGC Generals onboard. It also had 10 tons of weapons

