Πόλεμος στο Ισραήλ: Πληροφορίες για χτυπήματα στα αεροδρόμια Δαμασκού και Χαλεπίου

Για χτυπήματα σε Δαμασκό και Χαλέπι κάνουν λόγο τελευταίες πληροφορίες στο περιθώριο του πολέμου στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ φέρεται να πραγματοποίησε ταυτόχρονες αεροπορικές επιδρομές στα διεθνή αεροδρόμια της Δαμασκού και του Χαλεπίου πιθανώς στοχεύοντας σε εισερχόμενα όπλα από το Ιράν που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη η συριακή κρατική τηλεόραση μια «ισραηλινή επίθεση» εξαπολύθηκε σήμερα με στόχο τα αεροδρόμια της πρωτεύουσας της Συρίας, Δαμασκού και της βόρειας συριακής πόλης του Χαλεπίου. Συριακά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού στη Συρία μόλις λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amir-Abdollahian.

BREAKING:



The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board.



Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

BREAKING:



The airport in Damascus, Syria is on fire after it was struck by the Israeli Air Force moments ago pic.twitter.com/Uqhi5eYFCC — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023